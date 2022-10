Neue Alphacool Eiswolf 2 AiO und ES Kühlblock für NVIDIA RTX 4090

Mehr Performance für Geforce RTX 4090! Mit der Eiswolf 2 AiO und dem ES Kühlblock aus der Enterprise Solutions Serie präsentiert Alphacool hier zwei innovative Lösungen für die Kühlung von Nvidia’s neuester Grafikkarte.

Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zu den Vorgängermodellen durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen. Der vollständig verchromte Kupferboden ist resistent gegen Säuren, Kratzer und Schäden. Zusätzlich bietet die Verchromung Homogenität und Glanz, welche so durch eine Vernicklung nicht erreicht werden können.

Alphacool Eiswolf 2 AiO und ES Wasserkühler

Dieser verbesserte Kühler kommt nun auch in Alphacool’s Eiswolf All-in-One sowie als Enterprise Solutions im Industriesektor zum Einsatz. Die erweiterbare Eiswolf 2 punktet nach wie vor als Rundumsorglospaket und sorgt dafür, dass ihr Nutzer unkompliziert out-of-the-box auf eine Performance orientierte GPU Wasserkühlung mit digitaler aRGB Beleuchtung zurückgreifen kann. Mit an Bord sind weiterhin der NexXxos ST30 360mm Radiator, die Rise Aurora 120mm Lüfter, das Eiswolf 2 Pumpentop mit integrierter DC-LT 2 Pumpe und die TPV Schläuche mit Schnellverschlusskupplung. Der ES Kühler überzeugt durch seinen technischen Aufbau. Die Positionierung der Anschlüsse an der Hinterseite erleichtert die Einbindung des GPU Kühlers in den Wasserkreislauf auch in den engsten Server Gehäusen. Der dezente Materialmix aus Carbon und verchromten Kupfer macht ihn zusätzlich interessant für Privatnutzer, die auf eine aRGB Beleuchtung verzichten wollen.

Die Eiswolf 2 AiO und der ES Wasserkühler sind ab sofort vorbestellbar und kompatibel zu allen Geforce RTX 4090 Grafikkarten im Referenzdesign.

Features Eiswolf 2 AiO

Radiator

– Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle: Kupfer

– 360mm für 3x 120mm Lüfter, beidseitig bestückbar

Lüfter

– Alphacool Rise Aurora 120mm

– Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM

– Lüftergeschwindigkeit: 0-2500 rpm/min

– Max. Air Flow: 119,8 m³/h

– Max. statischer Druck: 3.17 mm/H2O

Kühler & Pumpe

– Material Kühlerboden: verchromtes Kupfer

– Material Pumpengehäuse: Acryl

– Finnenstruktur Kühlerboden: 0,4 x 0,4mm

– Pumpentyp: DC-LT 2 (2600 rpm/min +/- 10%)

– Anzahl aRGB LEDs: 12

– Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM

Features ES Block

– Kühlerboden aus verchromten Kupfer

– optimierte Finnenstruktur ermöglicht die Vergrößerung der Kühlfläche

– die modifizierte Jetplate sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers im Kühler

– die Positionierung der Anschlüsse erleichtert die Einbindung auf engstem Raum

Kompatibilität Eiswolf 2 & ES Block:

– NVIDIA RTX 4090 Grafikkarten im Reference Design

– INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 OC (N40903-246XX-18332989)

– INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 (C40903-246XX-1833VA47)

– INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite (C4090-246XX-1833FB)

– INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black (C4090-246XX-18330005)

