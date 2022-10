Neuauflage: The Witcher erhält ein Remake

Da ist die Bombe geplatzt: CD PROJEKT RED verkündete, dass an einem The Witcher Remake gearbeitet wird. 15 Jahre sind seit dem Erscheinen des PC-Klassikers vergangen. Einige werden sich vielleicht noch an das Projekt mit dem Codenamen „Canis Majoris“ erinnern – dahinter verbarg sich das The Witcher Remake.

Das Game wird von Grund auf neu aufgesetzt – in der Unreal Engine 5. Aktuell, so heißt es seitens des Publishers, sei das Spiel in der frühen Phase der Entwicklung. Daran ist unter anderem auch das polnische Studio Fool’s Theory beteiligt. Damit ist die Entwicklung des The Witcher Remakes auch in den Händen von Veteran-Entwicklern, die schon an dem ersten The Witcher beteiligt waren.

Auch, wenn es sich hierbei um unglaubliche News handelt, bittet Publisher CD Projekt Red um Geduld. Weitere Details bezüglich des Projekts würden folgen.

Die The Witcher-Trilogie war der Grundstein für einen der größten, europäischen Spiele-Entwickler. Allein die Spiele der Trilogie haben sich mehr 65 Millionen Mal verkauft. Seit 2019 läuft die Verfilmung der The Witcher-Serie auf Netflix. Inzwischen umfasst sie zwei Staffel einer Realverfilmung und einen Anime (Nightmare of the Wolf).

Genaue Infos zur Veröffentlichung gibt es noch nicht. Ebenso wenig ist bisher bekannt, auf welchen Plattformen das Spiel letztlich erscheinen wird. Es ist aber wohl wahrscheinlich, dass es auf den gängigen Plattformen, PC, PS5 und der Xbox X/S Series spielbar sein wird.

Adam Badowski, Head of Studio, CD PROJEKT RED: „Mit The Witcher hat für uns bei CD PROJEKT RED alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir jemals gemacht haben und das war ein riesiger Moment für uns. Jetzt zurückzukehren und das Spiel für eine neue Generation von Gamern neu aufzusetzen fühlt sich genauso, wenn nicht sogar größer an. Mit Fool’s Theory zusammen an dem Projekt zu arbeiten, ist aufregend, da einige von den Mitarbeitern dort bereits in die The Witcher-Serie involviert waren. Sie kennen das Ausgangsmaterial sehr gut, sie wissen, wie viele Gamer gespannt darauf warten, dass dieses Spiel ein Remake erhält und sie wissen, wie man unglaubliche, anspruchsvolle Spiele macht. Und auch, wenn es noch etwas hin ist, bis wir mehr Details über und von dem Spiel teilen können: Ich weiß, dass es das Warten wert ist.“

Bildmaterial: CD Projekt Red