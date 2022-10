Labyrinth of Galleria: The Moon Society – Neuer Trailer und Release

Mit Labyrinth of Galleria: The Moon Society hat NIS America ein Dungeon-RPG für Anfang 2023 angekündigt.

Am Rande der Stadt befindet sich ein verlassenes Herrenhaus welches der zentrale Sitz einer herrschaftlichen Länderei ist. In dem Herrenhaus verbergen sich zahlreiche wundersame Dinge, wie beispielsweise der Eingang zum dem geheimnisvollen Labyrinth von Galleria. Hier warten verschiedene verzauberte Artefakte auf ihre Entdeckung. Die Hexe Madame Marta erteilt daher dem Spieler den Auftrag, zusammen mit Eureka, Madame Martas Assistentin, eine loyale Brigade von animierten Puppenkriegern zusammenzustellen. Mit dieser Truppe geht es nunmehr in die unerforschten Tiefen des Labyrinths. Allerdings stehen Euch eine Menge verzauberter Monster gegenüber, die es zu besiegen gilt.

Hinter dem Titel stecken die Macher von Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk.

In Labyrinth of Galleria: The Moon Society wartet auf Euch ein Dungeon-Crawling-Abenteuer mit rund 50 Stunden Spielzeit.