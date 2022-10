Flash 2 – Comic Review

Die Infinite Frontier-Comicreihe von DC bietet viele Neustarts bekannter Comic-Reihen, so auch von Flash, Band 2 startet unter dem Titel „Feuer und Magie“.

Allgemeines:

„FLASH GEGEN DIE JUSTICE LEAGUE DARK

Wally West ist wieder der rasende Superheld Flash. Und die Abenteuer, die er erlebt, sind so rasant wie in alten Zeiten. Zuerst bekommt er es mit dem feurigen Schurken Heat Wave zu tun, dann treffen er und seine kleine Tochter Irey auf den finsteren Dr. Nightmare, der ganz Central City in einen Albtraum verwandeln will. Wirklich albtraumhaft wird es aber für Wally, als es ihn in die magische Welt Gemworld verschlägt, wo er zusammen mit der Justice League Dark um John Constantine, Dr. Fate und Detective Chimp gegen den dämonischen Eclipso antreten muss! Und dieser hetzt die verzauberte dunkle Gerechtigkeitsliga auf den roten Raser!

Flashs gefeierte neue Serie, in Szene gesetzt von TV-Autor Jeremy Adams (Supernatural) und Zeichnern wie Will Conrad (HAWKMAN), Christian Duce (BATMAN – DETECTIVE COMICS) und Fernando Pasarin (DEATHSTROKE).“

Verlag Panini Format Softcover Marke Flash Storyline Flash (2022) Storys Flash 772–779 zentrale Charaktere Flash Zeichner Christian Duce, Fernando Pasarin, Will Conrad Autor Jeremy Adams Seitenanzahl 220 Preis 25,00 € Veröffentlichung 13.09.2022

Band 2 von Flash besteht aus acht zusammengehörigen Storys, die Titel lauten wie folgt:

Arbeitssuche Der erste Arbeitstag Süße Träume Hasserfüllt Glaube Mein ist die Rache – Kapitel 1 Mein ist die Rache – Kapitel 2 Mein ist die Rache – Kapitel 3

Als Trennung der Story fungieren Cover-artige Grafiken mit einem starken Rotstich und am Ende des Comics finden sich schließlich noch die Cover der Originalausgaben.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Durch die Kombination eines Chemikalienunfalls und eines Blitzeinschlags wurde der Forensiker Barry Allen vor Jahren mit der Speed Force verbunden. Dies brachte ihn dazu als Flash gegen das Böse zu kämpfen.

In der letzten Ausgabe wollte Barry Allen seinem Freund Wally West dabei helfen, ihn von der Speedforce zu trennen. Doch dabei ging etwas schief und so reiste Wally quer durch die Zeiten und Welten und fand sich so immer im dortigen Flash wieder. Am Ende konnte er ab so endlich die Wahrheit über die Ereignisse von Sanctuary herausfinden.

Arbeitssuche:

Wally West ist nicht nur Flash, er ist auch Familienvater und so hat er genau so, wie alle anderen, mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen, von Rechnungen bis hin zu streitenden Kindern. Nur ist er kein Milliardär, wie viele andere Helden, und so muss er sich schließlich einen Job suchen. Da passte es doch sehr gut, dass Mr. Terrific ein Angebot für ihn hat…

Der erste Arbeitstag:

Direkt am ersten Arbeitstag muss Wally gleich mehrmals los, um als Flash die Stadt zu retten. Denn Heat Wave treibt nach einer niederschmetternden Diagnose sein Unwesen in der Stadt. Gut, dass Mr. Terrific ihm zugesichert hat, dass er gehen kann, wann immer es erforderlich wird.

Süße Träume:

Ein ehemaliger Angestellter von Terrifctech hat seine gefährlichen Forschungen auf eigene Faust weitergeführt und ist nun zu Mr. Nightmare geworden. Mit einem sonderbaren Gas bringt er die ganze Stadt zum Schlafen. Bringt er auch Flash zum Einschlafen?

Hasserfüllt:

Eine mysteriöse Waffe aus dem Weltraum steckt mitten in einer Kreuzung in Central City. Superman ist Flash und Mr. Terrific zur Hilfe gekommen, doch auch er kann sie nicht aus dem Boden ziehen. Während die beiden nach einer anderen Lösung suchen, beginnen plötzlich alle wütend zu werden und miteinander zu streiten. Ist etwas die mysteriöse Waffe schuld?

Glaube:

Wally wurde von Dr. Fate von der Erde in eine andere Realität gezogen. Ihr Ziel ist es Eclipso, der die Macht der mysteriösen Waffe aufgenommen hat, zu finden und zu stoppen. Dazu müssen sie eine zweidimensionale Comic-Realität durchqueren. Nur so haben sie eine Chance, ihn rechtzeitig aufzuhalten.

Mein ist die Rache – Kapitel 1:

Dr. Fate und Flash erreichen Gemworld, doch sie sind etwas zu spät dran, Eclipso hat Gemworld bereits erreicht. Während sie von einem gigantischen Wurm attackiert werden, machen sie sich auf die Suche nach jemanden, der sie zu Eclipso führen kann. Dieser scheint besondere Pläne mit Gemworld zu haben…

Mein ist die Rache – Kapitel 2:

Eclipso ist seinem Ziel nahe und um Flash aufzuhalten, übernimmt er die Kontrolle über die Bewohner von Gemworld, die sich nun gegen Flash richten. Wird er es schaffen, alle zu bezwingen und Eclipso zu stoppen? Währenddessen ist auf der Erde auch viel los, den jemand, der sich selber Calculator nennt, hat Wallys Tochter und ihre Freundin entführen lassen. Er sieht im Handel mit jungen Metawesen ein lukratives Geschäft.

Mein ist die Rache – Kapitel 3:

Der finale Showdown steht kurz bevor. Wallys Kinder konnten den Entführern entkommen und nutzen die Speed-Force, um Wally auf Gemworld zur Hilfe zu eilen. Können sie gemeinsam Eclipso aufhalten?

Charaktere und Erzähler:

Die zentralen Charaktere in Band 2 von Flash sind Wally West und seine Kinder Irey und Jai. Daneben erleben wir aber auch den Auftritt vieler anderer Helden, wie Superman, Mr. Terrific, Dr. Fate und weitere. Nachdem zu Beginn Heat Wave als Gegner auftritt, ist in der zweiten Hälfte Eclipso der Hauptgegner.

Stellenweise werden die Gedanken von Wally zum Erzählen der Geschichte genutzt. Ein besonderes Detail findet sich in der fünften Story, denn diese ist interaktiv gehalten, Dr. Fate und Wally interagieren scheinbar mit dem Lesenden.

Fazit:

Mit dem Band 2 „Feuer und Magie“ wird die Geschichte von Flash in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise fortgeführt. Besonders die interaktive, fünfte Geschichte ist hier besonders unterhaltsam.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte von Flash weiter entwickeln wird.

