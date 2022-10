Do Not Open – Trailer zum neuen Horror-Game

Wenige Tage nach Halloween dürfen sich Horror-Fans auf neue Schockmomente freuen. Denn am 15. November erscheint das Survival-Horror-Game Do Not Open für die PlayStation 5 und den PC.

Entkommt dem Horror-Haus

In Do Not Open schlüpft ihr in die Rolle des renommierten Zoologen und Epidemiologen Michael J. Goreng. Dieser scheint in einem wahren Albtraum gefangen zu sein. Denn von seiner Tochter und Frau fehlt jegliche Spur. Außerdem ist er in einer verzerrten Version seines eigenen Hauses gefangen. Das Anwesen wurde einst von der berühmten Blair Witch Elly Kedward bewohnt und wird nun von einer geheimnisvollen, paranormalen Bedrohung heimgesucht. Ob ihr dieser Gefahr entkommen könnt?

Kämpfen hilft euch dabei nämlich nicht weiter. Um den Anwesen zu entkommen und eure Familie wiederzufinden, müsst ihr eine Reihe von Rätsel lösen und euch im Fall der Fälle lieber verstecken. Und verliert bloß nicht euren Verstand. Ansonsten ist euer Tod bereits vorprogrammiert!

Gameplay zum Fürchten in Do Not Open

Das Spielprinzip erinnert an klassische Escape-Rooms. Löst verschiedenste Rätsel, um voranzukommen. Und das besser, bevor euch die Zeit davonläuft. Verletzlichkeit und Angst sind euer ständiger Begleiter. Mit diesem Feature will das Entwicklerstudio Nox Noctis wahren Survival-Horror in den Vordergrund stellen. Vielversprechend klingt auch das Prozedurale Design des Spiels. So verändert sich das Grusel-Anwesen bei jedem neuen Spieldurchgang. Somit befinden sich Schlüsselgegenstände immer an anderen Orten und auch die Rätselcodes sind von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei über zwei Millionen unterschiedlichen Kombinationen ist Do Not Open also jedes Mal völlig unberechenbar.

Im November erscheint das Survival-Horror-Game zunächst für die PlayStation 5 und den PC. Im Frühjahr 2023 erscheint Do Not Open für PlayStation 4 verfügbar sein. Dann will Nox Noctis für besonders mutige Spieler eine Version für die PSVR 2 veröffentlichen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: perpgames.com