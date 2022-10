Dein eigenes Mario-Kart? Wovon man träumen darf

Jetzt mal ehrlich: Ihr wolltet doch auch schon immer Euer eigenes Mario-Kart haben. Also nicht in Spielzeuggröße, sondern so zum reinsitzen und losfahren.

Nun, diesem Wunschtraum kommen wir ein Stückchen näher, sofern … tja, sofern Ihr Euch die Körpermaße und das -gewicht eines Kindes bewahren konntet und in den USA lebt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

OK. Das Angebot richtet sich an Kinder. Menno… dabei kenn ich auf Anhieb ein paar Erwachsene, die sich so ein Gefährt direkt anschaffen würden.

Das stylische Gefährt ist dabei mit 399,99 US-Dollar auch noch recht teuer in der Anschaffung. Dafür kommt das Plastikgefährt aber auch mit einem 24V-Motor, 3 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und Mario-Kart-Sound- und -Musikeffekten daher. Für Sicherheit sorgt ein verstellbarer Sitz und ein Sicherheitsgurt. Der Helm ist wohl nicht im Preis inbegriffen, sollte aber direkt mit angeschafft werden. Bananenschalen, Schildkrötenpanzer und Geschwindigkeits-Boost-Pilze sucht man ebenfalls vergeblich in der Beschreibung.

Ob es das nette Spielzeug auch in Europa, also auch in Deutschland geben wird, ist leider derzeit nicht bekannt. Auch hierzulande wäre das Ding der Knaller schlechthin unterm Weihnachtsbaum.

Erwachsene und Kinder müssen sich bis zu einem möglichen Erscheinen in Deutschland mit der digitalen Version und dem heimischen Sofa als Untersatz begnügen. Wenn Ihr mehr über Marios Rennfahrer-Karriere wissen wollt, seid Ihr bei uns nach wie vor gut aufgehoben!

Bildquelle: Jakks Pacific Inc.