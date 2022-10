Bayonetta 3- Neuer Trailer stimmt auf Release ein

Es dauert gar nicht mehr lange, bis die schwarze Hexe in Bayonetta 3 wieder ihre Feinde in stylischer Art und Weise in ihre Einzelteile zerlegt. Bayonetta 3 erscheint Ende des Monats, genauer gesagt am 28. Oktober exklusiv für Nintendo Switch. Groovt euch jetzt schon mal so langsam ein und schaut euch den neusten Trailer an!

Im Video werden euch einige Orte des Spiels gezeigt, z.B. die wilden Straßen von Tokia und die (eher weniger) ruhigen Berge in China. Unterwegs treffen wir auf einen Hexenzirkel und lernen Viola kennen. Obwohl sie sich noch in der Ausbildung befindet, kann sie schon mächtig Rabatz mit ihrem Schwert machen. Außerdem steht ihr ein Begleiter zur Seite, der Dämon Cheshire.

