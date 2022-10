Age of Empires Mobile angekündigt

Microsoft kündigt mit Age of Empires Mobile einen neuen Ableger der beliebten Reihe für Smartphones und Tablets an. Sowohl Android- als auch iOS-Nutzer sollen in den Genuss des Spiels kommen.

Der 25. Geburtstag der Age-of-Empire-Reihe bringt für Fans des Franchise jede Menge Neuigkeiten. Hersteller Microsoft hat mit Age of Mythology: Retold und dem Xbox-Port von Age of Empires 4 bereits die ersten beiden Geschenke für die Fans ausgepackt. Nun folgt, mit einem kurzen Trailer die Ankündigung für Age of Empires Mobile.

Weitere Informationen wurden allerdings noch nicht publiziert. Insbesondere das Erscheinungsdatum und auch den Preis bleibt uns Microsoft derzeit noch schuldig.

Ebenso verschwiegen zeigt sich Microsoft in Sachen Steuerung. Gerade Spiele, die ursprünglich für den PC entwickelt wurden, müssen für eine Touch-Steuerung grundlegend verändert und eben auch vereinfacht werden.

Dem ersten Teaser-Trailer können ebenfalls keine wirklichen Informationen entnommen werden. Es gibt keinerlei Gameplay-Material zu sehen. Lediglich das Mittelalter-Setting gibt uns einen eindeutigen Hinweis auf das Zeitalter, in dem das Spiel angesiedelt sein wird.

Die Veröffentlichung eines weiteren Age of Empires für Smartphones verwundert dabei sehr. Immerhin waren die ersten beiden Versuche nicht gerade als erfolgreich zu bezeichnen.

2015 startete die erste mobile Version als Tower-Defense-Game unter dem Titel: Age of Empires: Castle Siege. Das Aus kam nach knapp vier Jahren Laufzeit. Ebenfalls 2015 erschien auch das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires: World Domination. Dieses wurde bereits nach nur einem Jahr Laufzeit nicht mehr fortgeführt.

Mittlerweile haben sich aber einige Genre-Vertreter ganz gut auch auf den Mobil-Geräten etabliert. Nun heißt es also zunächst einmal abwarten, bis wir mehr Infos rund um das Spiel gezeigt bekommen.