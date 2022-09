SEGA Mega Drive Mini 2 ab sofort vorbestellbar

Frisch bestätigt von SEGA: Der SEGA Mega Drive Mini 2 ist ab sofort auch in Europa vorbestellbar.

Die niedliche Mini-Konsole erscheint am 27. Oktober 2022 in Europa. Das Mega Drive Mini 2 kommt mit 60 Titeln aus Segas vielfältigem Katalog. Darunter sind auch Spiele aus der MEGA CD-Ära, neuen Ports und zuvor unveröffentlichte Spiele.

Mega-CD-Titel können auf dem SEGA Mega Drive Mini 2 abgespielt werden! Es wartet eine riesige Bibliothek mit erweiterten Funktionen wie Full-Motion-Video und flüssigen Animationen.

Alles Details bekommt Ihr auf der offiziellen Homepage.

Folgende Spiele sind im Paket enthalten:

– After Burner II

– Alien Soldier

– Atomic Runner

– Bonanza Bros.

– ClayFighter

– Crusader of Centy

– Desert Strike: Return to the Gulf

– Earthworm Jim 2

– Ecco the Dolphin

– Ecco: The Tides of Time

– Elemental Master

– Fatal Fury 2

– Final Fight CD

– Gain Ground

– Golden Axe II

– Granada

– Hellfire

– Herzog Zwei

– Midnight Resistance

– NIGHT STRIKER

– Night Trap

– Ooze

– OutRun

– OutRunners

– Phantasy Star II

– Populous

– RAINBOW ISLANDS -EXTRA-

– Ranger-X

– Ristar

– Robo Aleste

– ROLLING THUNDER 2

– Sewer Shark

– Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

– Shining Force CD /Shining Force II und Shining in the Darkness

– SILPHEED

– Sonic 3D: Flickies‘ Island

– Sonic The Hedgehog CD

– SPLATTERHOUSE 2

– Streets of Rage 3

– Super Hang-On

– SUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERS

– THE NINJAWARRIORS

– The Revenge of Shinobi

– Thunder Force IV

– ToeJam & Earl in Panik auf Funkotron

– Truxton

– VectorMan 2

– Viewpoint

– Virtua Racing

– Warsong

– Yumemi Mystery Mansion

Bonus Games

– Devi & Pii

– Fantasy Zone

– Space Harrier II

– Spatter

– Star Mobile

– Super Locomotive

– VS Puyo Puyo SUN

Neben der Mini-Konsole gehören auch folgendes Zubehör dazu:

Controller (1 Stck)

High-speed HDMI-Kabel

USB-Stromkabel (aber kein „Stecker“)

Konsolen Maße: 120,8mm (B) x 32,3mm (H) x 116,5mm (T)

USK Freigabe: 12

Sicherlich nicht nur für Retro-Fans eine tolle Gelegenheit einige der genialen Titel von SEGA wieder- oder ganz neu zu erleben.

Quelle: SEGA