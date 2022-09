Neue Spieletitel von Pegasus Spiele

Pegasus Spiele bietet aktuell gleich drei Neuerscheinungen. Die Spiele richten sich dabei an unterschiedliche Zielgruppen, sodass hier für jeden etwas dabei sein sollte.

KuZOOkA:

In diesem frisch erschienen Familienspiel schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Zootieren und versuchen aus dem Zoo auszubrechen. Da Tiere nicht sprechen können, erfolgt auch die Kommunikation während des Spiels vollständig nonverbal. Aber die Zeit drängt, denn nur sieben Tage stehen für einen erfolgreichen Fluchtversuch zur Verfügung. Unterstützung erfährt man aber durch Gegenstände, die von Zoobesuchern in die Gehege geworfen werden. Natürlich darf man sich nicht gegenseitig einfach die Karten zeigen, sondern muss seine Mitspielenden durch ein strategisches Platzieren von Spielmarken informieren. Hat man bis zum Ende eines Tages genügend Gegenstände gesammelt, gewinnt man an Erfahrung. Für den erfolgreichen Spielabschluss gilt es bis zum sechsten Tag die Ausbruchszone zu erreichen.

Eine Spielrunde dauert etwa 30 bis 45 Minuten und KuZOOkA eignet sich für zwei bis sechs Spielende ab einem Alter von 8 Jahren. Das Spiel ist bereits zu einem Preis von 29,99 € erhältlich.

1 of 2

Von Falkenstein:

Aufgabe dieses kooperativen Familienspiels ist die, hoffentlich erfolgreiche, Flucht vor einem schrecklichen Ritter. Doch um diesen zu entkommen, müssen wir uns erstmal an den Weg zur sicheren Burg erinnern. Dabei haben die Spielenden die Wahl zwischen den beiden Geschichten „Hinterhalt vor Burg Münzenberg“ und „Die Rache des Rockenberger Raubritters“. Der Spielplan ist dafür doppelseitig bedruckt, die Spielregeln sind allerdings die gleichen, jedoch wird die zweite Geschichte durch eine Sonderregel etwas schwieriger. Wie bereits Celtic ist Von Frankenstein in Wetterau, der Heimat von Pegasus Spiele, angesiedelt. Ein mitgeliefertes Begleitheft liefert weiterführende Informationen über die Geschichten, auf denen das Spiel basiert, sowie die Städte Rockenberg und Münzenberg.

Die Dauer einer Spielrunde ist mit 20 bis 30 Minuten angegeben. Von Falkenstein eignet sich für zwei bis sechs Spielende ab einem Alter von 7 Jahren. Das Spiel ist bereits zu einem Preis von 29,99 € erhältlich.

1 of 2

Voll auf die 18 – Das Känguru-Kartenspiel:

Dieser Titel ist passend zum neuen Kinofilm „Die Känguru-Verschwörung“ beim Pegasus Spiele Verlagspartner Edition Spielwiese erschienen. Hier müssen die Spielenden gemeinsam gegen die Nazis vom Nazistapel argumentieren und deren Machtergreifung verhindern. Alle 33 bis 45 Sekunden taucht ein neuer Nazi auf, aber den Spielenden bleiben nur 18 Minuten Zeit alle davon zu überzeugen, dass es besser ist kein Nazi zu sein. Das Spiel kombiniert App und Kartenspiel zu einem gemeinsamen Spielerlebnis. Es handelt sich hierbei um ein Benefiz-Spiel, der Gewinn wird für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Die Dauer einer Spielrunde beträgt 18 Minuten. Voll auf die 18 – Das Känguru-Kartenspiel eignet sich für zwei bis fünf Spielende ab einem Alter von 10 Jahren. Es ist bereits zu einem Preis von 14,99 € erhältlich.