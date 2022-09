Merchants Cove – Das Spiel mit der Asymmetrie

Mit dem Kennerspiel Merchants Cove präsentiert Pegasus Spiele ein neues Kennerspiel mit einem asymmetrischen Spielerlebnis. Dies wird durch individuelles Spielmaterial und eigene Regeln für alle Charaktere möglich. Parallel zum Grundspiel sind auch vier verschiedene Erweiterungen erschienen.

Das Grundspiel:

In Merchants Cove schlüpfen die Spielenden in die Rollen von Händler*innen. Diese stellen in ihren einzigartigen Läden verschiedene Waren her und verkaufen diese auf dem Markt im Hafen von Merchants Cove. Es stehen verschiedene Rollen zur Wahl, für die jeweils separates Spielmaterial und ein spezielles Regelheft existieren.

Die Alchemistin Phoenestra Goldstaub braut feinste Tränke und Elixiere aus mysteriösen Zutaten.

Der Schmied Olaf Donnerschlag schmiedet in verschiedenen Öfen Waffen.

Der Zeitreisende Grunwald Graubart holt wertvolle Relikte aus der Vergangenheit.

Kapitän Grünstich schließlich sucht auf hoher See nach Schätzen.

Eine Partie verläuft über drei Runden (Tage). Jeder hiervon besteht wiederum aus vier Phasen. In der Bootsrunde reisen die Spielenden nach Merchants Cove und können ein Gespür dafür bekommen, welche Waren von den Gilden nachgefragt werden. In der Produktionsphase stellen die Spielenden nun Waren her, die sie anschließend in der Markthalle verkaufen. Dabei gilt es auch, die Nachfrage zu beeinflussen. Man kann auch auf die Hilfe von Mitarbeitenden oder Kriminellen zurückgreifen. In der abschließenden Aufräumphase bereitet man noch die nächste Runde vor. Gewonnen hat, wer in drei Runden den größten Reichtum angehäuft hat. Man kann das Spiel auch in einer Solovariante spielen, in der man gegen den Hausierer Nozama antritt.

Merchants Cove richtet sich an einen bis vier Spielende im Alter ab 10 Jahren. Eine Partie dauert etwa 90 Minuten und er UVP beträgt 69,99 €. Weitere Details finden sich bei Pegasus Spiele.

Die Erweiterungen:

Drei der Erweiterungen bieten je einen neuen Charakter und eine Erweiterung bietet neue Spielelemente, so können die Spielrunden in Merchants Cove noch spannender gestaltet werden. Die neuen Charaktere sind:

Drachenzüchterin Delma Drachenzahn kombiniert den sogenannten Mancala-Mechanismus mit Bag-Building, indem sie das Famliengeschäft weiterführt.

Gaswirt Torben Trinkfest bietet Betten, Getränke und versucht die Wünsche der Gilden vorherzusehen.

Orakel Haggatha spielt mit einem Roll&Write-Mechanismus, dabei wirft sie aber nicht nur mit Würfeln, sondern auch mit Knochen, einer Münze und einer Voodoo-Puppe.

Die Erweiterung Das Geheimversteck bietet den Spielenden eine Vielzahl neuer Schätze, die das Spielerlebnis noch abwechslungsreicher gestalteten. Für das Solospiel kommen neue Herausforderungskarten und ein Szenarioheft hinzu. Passend zum Namen gibt es auch noch eine geheime Überraschung. Die UVP der Erweiterungen beträgt 22,99 €.