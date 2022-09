Kartrider: Drift startet den globalen Spielertest

Das Party-Rennspiel KartRider: Drift ist ab sofort bis Dienstag, den 6. September 2022 für den Spielertest geöffnet. Rennfahrer auf der ganzen Welt können das Spiel testen und nebenher brandneue Charaktere, Karts und Strecken erleben. Die zeitlich begrenzte Gelegenheit ist auf den wichtigsten Plattformen verfügbar, wie z.B. PC, Konsole (Xbox One, PS4) und Mobilgeräte (iOS, Android).

Das kostenlos spielbare Spiel kommt mit folgenden Features daher:

Mobile Racing – Rennfahrer können auf ihren iOS- und Android-Geräten spielen.

Race Against AI – Spieler können gegen einen KI-Rennfahrer antreten. Das ist perfekt für alle Anfänger. Erst alleine üben und dann gegen Freunde auf die Strecke gehen.

Kart-Upgrades – Durch das Aufrüsten von Karts erhalten Rennfahrer spezielle Ausrüstung und Verbesserungen.

Item Shop – Im Item Shop werden neue Items verfügbar sein.

Auszeichnung – Rennfahrer können Auszeichnungen verdienen. Neue Embleme und Auszeichnungen locken.

Neue Charaktere, Karts und Strecken – Es gibt jede Menge zu entdecken. Darunter thematische Charaktere, Karts und Strecken.

Dieser Renntest dient der Vorbereitung auf die bevorstehende weltweite Markteinführung von KartRider: Drift. Ihr könnt Euch jetzt schon auf der offiziellen Website registrieren. Es winken für die „Frühstartet“ außerdem auch spezielle Belohnungen, die Ihr nach dem Release einlösen könnt.



Über KartRider: Drift

Das Multiplayer-Kart-Renn-Partyspiel hat sich dabei von früheren Titeln inspirieren lassen. Es bietet driftgetriebene Renn-Action und mehrere Spielmodi. Überdies sehen dank Unreal® Engine 4-Grafik Eure selbst gestalteten Charaktere und Karts einfach atemberaubend aus. Euch erwartet insgesamt ein kostenloses, plattformübergreifendes Online-Spiel im Fun Racer Style.

Ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlicht, war KartRider der erste Titel in Nexons Kart-Rennserie und erlangte anschließend in Asien und darüber hinaus große Popularität. Insgesamt sind weltweit bereits mehr als 300 Millionen Spieler dem Rennzirkus beigetreten. Ohnehin hat KartRider als Franchise eine starke Marke auf den asiatischen Märkten und eine riesige eSport-Präsenz in Korea aufgebaut. 2005 gestartet ist dies bis heute außerdem die am längsten bestehende eSport-Liga.

Für weitere Informationen über KartRider: Drift könnt Ihr die offizielle Website besuchen.

Mehr News aus der Welt der Fun-Racer findet Ihr hier.