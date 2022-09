Iron Man – Der Eiserne 3: Mann, Held und Gott – Comic Review

Iron Man zählt sicherlich zu den bekanntesten und beliebtesten Helden aus dem Marvel-Universum, mit „Iron Man – Der Eiserne 3“ wird die Geschichte um Iron Man und Korvacs nun fortgesetzt. Band drei trägt den Titel „Mann, Held und Gott“.

Allgemeines:

„DER EISERNE GOTT

Der Androide Korvac will die kosmische Kraft von Galactus’ Weltenschiff dafür nutzen, um zu einem unaufhaltsamen Gott zu werden! Um das Universum vor Korvac zu beschützen, muss Tony Stark nicht nur das Geschehen auf einem fremden Planeten sowie seine Morphium-Abhängigkeit hinter sich lassen, sondern auch bereit sein, selbst eine Verwandlung in etwas Mächtiges, womöglich nicht mehr Menschliches zu durchlaufen.

Beste Iron Man-Unterhaltung von TV-Macher Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire, Paper Girls) und Zeichnern wie CAFU (VALKYRIE: JANE FOSTER) und Angel Unzueta (STAR WARS).“

Inhaltsangabe zu Iron Man – Der Eiserne 3 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Iron Man Storyline Iron Man (2020) Storys Iron Man (2020) 11-19 zentrale Charaktere Hellcat, Iron Man Zeichner Angel Unzueta, Cafu Autor Christopher Cantwell Seitenanzahl 204 Preis 24,00 € Veröffentlichung 19.07.2022



Der Comic besteht aus neun Kapiteln. Diese entsprechen je einer einzelnen Story der Original-Ausgabe. Wie üblich werden die Kapitel durch jeweilige Original-Cover voneinander abgetrennt. Am Ende des Comics finden sich abschließend noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die einzelnen Storys tragen die Titel:

Flucht aus der Ferne Heftige Turbulenzen Der göttliche Iron Man Spiegelbilder Ein eiserner Gott Am Rad gedreht Falsche Freunde Jekyll und Hide Das große Erwachen

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Diverse Ereignisse rund um einen großen Fehlschlag bewogen Tony Stark dazu, einen Neuanfang als Iron Man zu wagen. Hierbei half ihm Hellcat und mit ihrer Hilfe scharrte er Misty Knight, Gargoyle, Frog-Man, Scarlet Spider und Halcyon um sich. Denn ein alter Bekannter, der Cyborg Korvac, kehrte mit dem Schiff Taa II des Verschlingers der Welten Galactus zurück. Im letzten Band kam es so zu einem großen Duell, aber wir erlebten mit, wie Korvacs eigentlich zum Cyborg wurde. Iron Man verschlug es jedoch im Kampf in eine ferne Welt…

Flucht aus der Ferne:

Die Bedrohung der Kolonie durch die Ultimos lässt Tony keine Ruhe und so versucht er dem ganzen auf den Grund zu gehen. Denn er möchte den Kolonisten gerne ein sicheres Leben ermöglichen. Ist hier wirklich alles so, wie es scheint? Währenddessen machen sich Tony Helden-Freunde auf der Erde auf den Weg zur TAA II, um Korvacs aufzuhalten. Zum Schutz der Erde wollen sie diesen Weg notfalls auch ohne Tony gehen.

Heftige Turbulenzen:

An Bord der TAA II werden Tony und Avro-X vor einige Herausforderungen durch das Selbstverteidigungssystem gestellt. Als wäre das noch nicht genug, erreicht nun auch Korvac mit seinen Gefolgsleuten das Schiff und es kommt zum Kampf… Wie gut kann Iron Man, der immer noch von den Wunden des letzten Kampfs geschwächt ist, hier bestehen?

Der göttliche Iron Man:

Auf der TAA II kommt es nun zur direkten Konfrontation mit Korvac und seinen Gefolgsleuten. Dem bereits geschwächten Iron Man wird hier stark zugesetzt. Aber zum Glück können ihm Hellcat und seine neuen Freunde zur Hilfe kommen, da sie bereits die TAA II verfolgt haben. Korvac steht kurz davor, die Macht der TAA II an sich zu reißen, schaffen sie es ihn rechtzeitig aufzuhalten?

Spiegelbilder:

Korvac gelang es im letzten Moment auf die kosmische Macht zuzugreifen, woraufhin Tony ihm folgte. Dieser findet sich nun in einer surrealen Gedankenwelt wieder, in der er sich mit seinen Schwächen auseinandersetzt. Doch nicht nur er wird von der kosmischen Macht transformiert, denn auch Korvac hatte Zugriff erlangt…

Ein eiserner Gott:

Von der kosmischen Macht durchdrungen sind sowohl Korvac, als auch Tony zu Göttern geworden. Ihr Kampf wurde dadurch nicht beendet, sondern erst verstärkt. Durch ihre Größe und Macht fällt ihrem Kampf beinahe ein gesamtes Sonnensystem zum Opfer. Wird es Tony gelingen, Korvac zu bezwingen?

Am Rad gedreht:

Die Space Friends sind in Sorge, sie kennen Tony gut und fragen sich, ob Cosmic Iron Man für die Galaxie Fluch oder Segen sein wird. Schließlich haben seine gut gemeinten Ideen schon so manche Katastrophe heraufbeschworen, wie es da erst mit der kosmischen Macht aussieht… Vorsichtshalber hat War Machine die Avengers informiert… Dann taucht Tony auch schon auf und hat direkt die erste Idee…

Falsche Freunde:

Die Space Friends suchen sich Hilfe bei Dr. Doom. Dieser hat auch recht schnell einen Plan parat, wie sie es schaffen Tony von der kosmischen Macht zu trennen. Währenddessen hat Tony ziemlich an dem Widerspruch, der ihm entgegenkommt zu knacken, er will doch nur seine große Vision umsetzen. So kommt es, wie es kommen musste…

Jekyll und Hyde:

Patsy schafft es Tony Einhalt zu gebieten und wir erleben einen tiefen Einblick in Tonys Seelenwelt, in dem er sich mit Dr. Jekyll und Mr. Hide vergleicht…

Das große Erwachen:

Es kommt zu einem letzten Duell mit Korvac, doch der gebrochene Tony macht dabei mehr Eindruck auf ihn als es jede Rüstung getan hätte…

Charaktere und Erzähler:

Auch in diesem Band nimmt neben Iron Man Hellcat die wichtigste Rolle ein. Aber auch die weiteren Space Friends, sowie Dr. Doom und sogar der Silver Surfer haben ihren Einfluss. Daneben ist auf gegnerische Seite natürlich Korvac im Zentrum.

Als Erzählerperspektive wird häufig die Sicht aus Tonys Gedanken gewählt.

Fazit:

Iron Man – Der Eiserne 3 bildet einen spannenden und zugleich überraschenden Abschluss dieser Comic-Reihe. Die Geschichte wird sauber abgeschlossen und zu einem versöhnlichen Ende gebracht. Allerdings kann man besonders den Abschluss der Geschichte in Bezug auf Korvac unterschiedlich deuten, denn hier wird etwas angedeutet, allerdings nicht genau gezeigt. Wir können also sicherlich gespannt sein, wann und wo Korvac wieder auftauchen wird.

