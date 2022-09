Indie-Game Hello Puppets: Midnight Show in diesem Jahr

Das Indie-Game Hello Puppets: Midnight Show von Entwickler Otherworld Interactive präsentiert einen neuen Trailer.

Das als Stealth-Horror-Adventure angekündigte Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Veröffentlicht wird das Indie-Game Hello Puppets: Midnight Show auf PC über Steam.

Das Spiel bringt Euch die Geschichte hinter den berüchtigten Puppen, die in Hello Puppets überdies bereits verängstigte Spieler verfolgt haben.

Als Prequel führt Euch die Geschichte in das Jahr 1987. Owen Gubberson, ist Schöpfer eines heruntergekommenen Marionetten-Theaters namens „Mortimer’s Handeemen“. Kurz vor dem unvermeidlichen Ende der Show startet er schließlich einen letzten verzweifelten Versuch, die sterbende Show zu retten. Kurzerhand benutzt Owen einen mysteriösen Zauber, um seine Puppen zum Leben zu erwecken. Aber seine Handeemen sind nicht so, wie er sie sich vorgestellt hat. Die kleinen sadistischen und bösartigen Minis sorgen jedenfalls für Chaos. Kurz gesagt, nun liegt es am Spieler in der Rolle von Owen, dem bösen Treiben binnen einer Nacht ein Ende zu setzen.

Den Trailer könnt Ihr Euch hier ansehen:

Das Spiel ist jedenfalls für das Jahr 2022 gelistet und kann bereits auf Steam zu Eurer Wishlist genommen werden. Das genaue Releasedatum sind uns die Entwickler allerdings noch schuldig geblieben.

Quelle: Otherworld Interactive

