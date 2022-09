Dorfromantik – Das Brettspiel bei Pegasus Spiele

Dorfromantik findet nun bei Pegasus Spiele den Weg vom Videospiel zum kooperativen Brettspiel. Entstanden ist das neue Legespiel in Kooperation mit dem deutschen Entwicklerstudio des Videospiels Toukana Interactive.

Dorfromantik – Das Brettspiel im Detail:

Die Aufgabe im mehrfach ausgezeichneten Videospiel Dorfromantik besteht darin, nach und nach idyllische Dorflandschaften aufzubauen. Dabei kann man in dem Aufbaustrategiespiel in eine ruhige und friedliche Welt eintauchen. Aber auch Herausforderungen werden hier geboten, denn um den Highscore zu knacken muss man vorausschauend und strategisch handeln. Schon am 21. März 2021 ging das Spiel bei Steam in den Early Access und ist am 28. April 2022 offiziell erschienen. Am 29. September folgt nun auch die Switch-Version.

Doch wie wird das Videospiel zu einem kooperativen Legespiel? Hier wurde das Autorenduo Michael Palm und Lukas Zach aktiv, die ebenfalls begeistert vom Spielprinzip des Videospiels waren. In Dorfromantik – Das Brettspiel legen die Spielenden nun gemeinsam sechseckige Plättchen zu einer Landschaft zusammen. Dabei müssen wir diverse Aufträge der Bevölkerung erfüllen. Es gilt aber auch zu beachten, einen möglichst langen Fluss und eine möglichst lange Eisenbahnstrecke zu bauen. Ebenfalls muss man Fahnen im Auge behalten, die in abgeschlossenen Bereichen Punkte bringen. Je besser die Spielenden diese Aufgaben erfüllen, desto mehr Punkte können sie erspielen.

Mit diesen Punkten können die Spielenden nach und nach neue Plättchen freischalten, die sich in verschlossenen Schachteln verbergen. Neue Plättchen bedeuten aber auch neue Aufgaben und so kann man seinen Highscore immer weiter verbessern. Gleichzeitig steigt so aber auch der Schwierigkeitsgrad an. Durch einen beiliegenden Kampagnenblock kann man aber auch immer wieder von neuem beginnen und neue Wege versuchen.

Dorfromantik – Das Brettspiel eignet sich für einen bis sechs Spielende im Alter ab acht Jahren. Eine Runde dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Erhältlich ist das Spiel ab dem 4. Quartal 2022 zu einem UVP von 34,99 €. Auf der SPIEL’22 in Essen ist voraussichtlich eine kleine Vorabmenge verfügbar.