DARQ – Ultimate Edition angekündigt

Feardemic und Unfold Games kündigen ihren mehrfach preisgekrönten und nominierten Titel DARQ Ultimate Edition für Konsolen an. Die physische Ausgabe wird am 10. November 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX ONE, XBOX Series X I S und Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Auf Steam ist das Spiel bereits seit 2019 verfügbar. Außerdem gibt es dort die beiden DLCs The Tower und The Crypt.

Über DARQ:

DARQ ist ein 2,5-D-Side-Scroller, der die Geschichte von Lloyd erzählt, einem Jungen, der sich mitten in einem luziden Traum befindet. Zu Lloyds Unglück verwandelt sich der Traum in einen Albtraum, und alle Versuche, aufzuwachen, scheitern. Gefangen in seinem eigenen Unterbewusstsein, muss sich Lloyd seinen tiefsten Ängsten stellen, um einen Ausweg zu finden.

Das Spiel wurde mit zahlreichen Preisen und Nominierungen aus der gesamten Branche ausgezeichnet, darunter „Spiel des Jahres“ beim Overcome Festival und ein Webby Award 2022 für Independent Creator. DARQ wurde laut Metacritic auf Platz 42 der meistgeteilten PC-Spiele des Jahres 2019 gewählt.

Inhalt der Ultimate Edition:

– Das Basis-Spiel

– Beide DLCs (Die Krypta und Der Turm)

– Digitaler Soundtrack

– 9 maßgeschneiderte Sticker

– 16-seitiges Artbook

– Digitale Graphic Novel (DARQ Dream Journal)

Hier seht ihr den Trailer zur Complete Edition des preisgekrönten Spiels. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.