Black Widow 3: Das Schwert der Vergangenheit – Comic Review

Mit Band 3 haben wir nun schon das Finale der neuen Comic-Serie um Black Widow vor uns, dieser trägt den Titel Das Schwert der Vergangenheit.

Allgemeines:

„NEUES TEAM, ALTE FEINDE

Black Widow Natasha Romanoff und White Widow Yelena Belova haben ein Team um sich geschart, zu dem die Netzschwingerin Spider-Girl und die unerfahrene Lucy mit ihren Elektrokräften gehören. Aber auch Winter Soldier und Hawkeye unterstützen sie gegen eine neue Bedrohung für die Einwohner von San Francisco, deren Spur in die High Society führt. Doch plötzlich steht Natasha einem gefährlichen Geist aus ihrer Vergangenheit gegenüber.

Der finale Band der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Serie um Marvels Black Widows, inszeniert von Kelly Thompson (CAPTAIN MARVEL, DEADPOOL), Elena Casagrande (HULK) und anderen.

FINALAUSGABE!“

Inhaltsangabe zu Black Widow 3 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Black Widow Storyline Black Widow (2020) Storys Black Widow (2020) 11-15 zentrale Charaktere Black Widow Zeichner Elena Casagrande Autor Kelly Thompson Seitenanzahl 124 Preis 15,00 € Veröffentlichung 05.07.2022



Der Band besteht aus fünf einzelnen Storys mit den folgenden Titeln:

Die Quelle

Stirb durch die Klinge – Teil 1

Stirb durch die Klinge – Teil 2

Stirb durch die Klinge – Teil 3

Stirb durch die Klinge – Finale

Wie wir es aus diversen anderen Sammelausgaben kennen, werden auch hier die Teilgeschichten, die im Original einzelne Ausgaben bildeten, durch die jeweiligen Cover voneinander getrennt. Den Abschluss bilden dann noch einige Variant Cover.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Im letzten Band drehte sich alles um die Sekte von Apogee. Auf der Suche nach der Person, die in Wirklichkeit hinter Apogee steht, bekommt Natascha Unterstützung von ihrer Schwester Yelena, bei der sie auch eingezogen ist. Weitere Hilfe holen sich die beiden von Spider-Girl und schließlich auch Kate Bishop alias Hawkeye. Zum Glück konnte sie sich auch Unterstützung bei der Suche nach einem Heilmittel gegen Apogee’s Serum int Boot holen.

Während all dieser Ereignisse hadert Natascha immer noch mit ihren Erinnerungen an ein glückliches Familienleben.

Natasha treibt das Gefühl um, irgendetwas bei Apogee übersehen zu haben. Sie zapft hierzu eine ihrer Quellen an. So werden sie und Yelena auf „Die Zwillinge“ aufmerksam, die als Zirkusartisten in der Stadt leben und sich in den dunklen Geheimnissen der High Society auskennen. Währenddessen trainiert Spider-Girl mit Lucy, die erst einmal lernen muss, ihre Kräfte zu kontrollieren und richtig im Kampf einzusetzen.

Natascha erhält Besuch von Bucky und Hawkeye, denn aus ihrer tiefen Sehnsucht heraus hat sie versucht ihre Familie, um deren Schutz sich die beiden kümmern, ausfindig zu machen. Doch die beiden sind nicht nur deswegen gekommen, gemeinsam mit Spider-Girl und Lucy unterstützen sie Natascha und Yelena bei ihrer nächsten Aktion auf der Golden Gate Gala. Eigentlich geht es bei dieser Gala um den Artenschutz, doch irgendetwas Geheimes ist im Gange…

In Nataschas Erinnerung erleben wir ihr erstes Aufeinandertreffen mit Living Blade. Es geschah vor einigen Jahren bei einem Einsatz in Madripoor. Anscheinend überschnitt sich ihre Mission mit der von Living Blade, sodass es schließlich zum Kampf zwischen den beiden kommt…

Spider-Girl, Lucy, Hawkeye und die Zwillinge finden sich in Käfigen wieder. Dabei wird auch langsam klar, welche seltenen Tiere im Geheimen auf der Gala versteigert wurden… Währenddessen trifft Natascha auf Living Blade. Wird sie es dieses Mal schaffen ihn zu bezwingen oder ist es ihr letzter Kampf?

Es kommt schließlich zum finalen Kampf zwischen Natascha und Living Blade. Aber auch abseits des Kampfes fügen sich nach und nach alle Puzzleteile zusammen…

Charaktere und Erzähler:

Im Zentrum der Geschichte stehen weiterhin besonders Natascha und ihre Schwerster Yelena. Aber auch die gerettete Lucy, Spider-Girl, Hawkeye und der Winter Soldier haben einen großen Anteil an dieser Geschichte. Auf der gegnerischen Seite haben wir dieses Mal die mysteriöse Gastgeberin der Golden Gate Gala und besonders Living Blade.

Es gibt keinen entfernt stehenden Erzähler, doch Natashas Gedankengänge übernehmen an einigen Stellen die Aufgabe eines Erzählers und versorgen uns mit verschiedensten Informationen zu ihrem Verhalten und Emotionen. Auffällig ist auch, dass das Kapitel, welches in Nataschas Vergangenheit spielt, einen gänzlich anderen Zeichenstil aufweist.

Fazit:

In Black Widow 3 – Das Schwert der Vergangenheit wird die aktuelle Geschichte um Natascha Romanoff spannend zu Ende geführt, auch wenn sie mit einigen Erlebnissen nur bedingt abschließen kann. Aber natürlich warten sicherlich noch viele neue Abenteuer auf sie.

