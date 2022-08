Weltraum-Fan schafft es eine Modellrakete nach SpaceX-Format erfolgreich zu landen

Unendliche Weiten scheinen nach fast sieben Jahren für den Weltraum-Fan Joe Barnard nun greifbar.

Fasziniert von dem Modell der SpaceX Rakete hielt der ehemalige Student an dem Traum fest, eine eigene Modellrakete ins All zu schießen und erfolgreich zu laden. Seine Konsequenz wurde nach vielen Versuchen nach sieben Jahren nun mit Erfolg belohnt.

Nachdem Joe Barnard im Jahr 2015 von dem SpaceX-Programm von Elon Musk erfahren hatte, studierte dieser gerade Musikproduktion. Aber die Faszination lies ihn nicht los und wollte zukünftig diese Vision teilen. Um seinem Werdegang in dieser Branche etwas Schwung zu verschaffen, plante er an einer an seinem eigenen Projekt.

Versuch macht Klug

Nach unzähligen Fehlversuchen gelang es dem dem Versuchseifrigen, die Richtige Mischung aus Festbrennstoff und Verbundstoffen. Seine Version der Falcon-9-Rakete zu starten und zu landen. Diese hielt er in seinem dafür geschaffenen YouTube-Channel fest, wo er zuletzt seinen Erfolg aufzeichnete und mit der der Welt teilen konnte.

Zu Beginn seines Projekts hatte er keine Ahnung von Aerodynamik, Elektrotechnik und Coding, aber der Erfolg zeigt Ihm, dass des die Mühen schlussendlich Wert war. Wir freuen uns über diesen Schritt in eine Space(ige) neue Welt und hoffen, dass er mit seinem Projekt auch in der Geschäftswelt gut an kommt.