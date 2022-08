WAS IST WAS Dinosaurier Wissenspuzzle gewinnt den Deutschen Spielzeugpreis 2022

Dass WAS IST WAS mittlerweile weit mehr als eine erfolgreiche Sachbuch-Marke für Kinder ist, ist sicherlich allgemein bekannt. In Lizenzpartnerschaft mit dem KOSMOS Verlag erscheinen hier auch Spiele zur Vermittlung von Wissen. Nun wurde das Wissenspuzzle WAS IST WAS Junior – Entdecke die Dinosaurier im Rahmen des Deutschen Spielzeugpreises 2022 in der Kategorie „Alles fürs Kinderherz“ ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um den einzigen von Verbrauchern mitbestimmten Preis für Spielwaren im deutschen Raum.

Ziel des Puzzles ist es spielerisch die Welt der Dinosaurier kennenzulernen, basierend auf einem simplen, aber vielfältigen Spielprinzip. Eine kleine Geschichte führt Kinder ab 5 Jahren zunächst in das Thema ein, bevor sie damit starten das Wimmelbild zu puzzeln. Auf diesem ist allerhand zu entdecken, vom kleinen Raptor bis hin zum riesigen Tyrannosaurus. Mit austauschbaren Puzzleteilen lässt sich das Bild zum Leben erwecken und es werden auch Ereignisse wie ein Vulkanausbruch nachvollziehbar dargestellt. Kleine Sachtexte zum Vor- und Selbstlesen führen die Kinder darüber hinaus inhaltlich durch das Wissenspuzzle.

Durch Suchspiele, Bastelvorschläge und Informationstexte ist auch ein langfristiger Puzzlespaß sichergestellt. Es finden sich auch Steckbriefe zu den Dinosauriern, ein Poster mit Zeitstrahl und weiter Ideen wie Entdeckerspiele in der Natur.

Neben „Entdecke die Dinosaurier“ gibt es ein weiteres Wissenspuzzle mit dem Titel „Entdecke den Bauernhof“.

Weitere Informationen zum Wissenspuzzle finden sich beim KOSMOS Verlag.