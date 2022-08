U-Boot-Simulation Destroyer: The U-Boat Hunter ab Ende September

Daedalic Entertainment und Iron Wolf Studio kündigen die U-Boot-Simulation Destroyer: The U-Boat Hunter für Ende September 2022 an. Die Ankündigung verspricht, den Spielern „die realistischste und umfangreichste U-Boot-Zerstörer-Simulation auf dem Markt“.

Ready your sonar!

Destroyer: The U-Boat Hunter swims into international waters! 🌊

Engage in combat with limited awareness in an experience tailor-made for simulator veterans!

Coming to PC via Steam Early Access on September 28th! https://t.co/w3aQOebQiL

— Daedalic Entertainment (@daedalic) August 16, 2022