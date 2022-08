SEGA hat nun das Erscheinungsdatum veröffentlicht. Außerdem ist ab sofort Sonic Frontiers vorbestellbar.

SEGA of America hat bekannt gegeben, dass Sonic Frontiers rechtszeitig zum Weihnachtsgeschäft am 8. November 2022 erscheinen wird. Das Spiel kann ab sofort für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC vorbestellt werden.

Ihr habt die Wahl zwischen der Standard- oder der Digital Deluxe-Edition.

Mit der Standard Edition erhaltet Ihr das Hauptspiel (physisch oder digital) zum Preis von 59.99 EUR und überdies mit folgenden Vorbestellerboni:

Schatzkiste des Abenteurers Fähigkeitenpunkte Rote Samen der Stärke Blaue Samen der Abwehr



Die Deluxe Edition schlägt mit 69.99 EUR zu Buche und bringt Euch das Hauptspiel, allerdings nur digital, dafür mit folgenden Boni:

Schatzkiste des Entdeckers Amys Erinnerungsmarken Zahnrad Schlüssel für Chaos-Emerald-Modul Zusätzliche Schuhe und Handschuhe für Sonic

Digitales Artbook und einen Minisoundtrack mit 25 Titeln

Den neuesten Trailer haben wir für Euch auch parat:

Sonic Frontiers

Sonic the Hedgehog ist erneut auf der Suche nach den verlorenen Chaos Emeralds. Im Grunde genommen ist dies ja nichts Neues. Doch die Spur führt auf eine uralte Insel voller seltsamer Kreaturen. In der Rolle des rasanten Igels kämpft Ihr gegen Horden mächtiger Gegner. Die atemberaubende Welt steckt voller Action, Abenteuer und Geheimnissen. Die neuen fünf riesigen offenen Zonen von Starfall Islands führen schließlich in eine vollkommen neue Ära der Sonic-Spiele.

Wichtigste Features:

Erlebe einen neuartigen Plattformer mit offenen Zonen – Rase durch die Starfall Islands mit dichten Wäldern, rauschenden Wasserfällen und heißen Wüsten. Jede Zone steckt voller einzigartiger Herausforderungen Geheimnisse, die es zu lüften gilt.

– Rase durch die Starfall Islands mit dichten Wäldern, rauschenden Wasserfällen und heißen Wüsten. Jede Zone steckt voller einzigartiger Herausforderungen Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Freiheit mit Höchstgeschwindigkeit – Entdecke auf jeder Insel Dinge, die nur Sonic mit seinem Tempo finden kann. Bahne dir deinen Weg und finde Nebenmissionen, löse Rätsel, erklimme riesige Strukturen oder geh Angeln. Vielleicht triffst du sogar freundliche Gesichter!

– Entdecke auf jeder Insel Dinge, die nur Sonic mit seinem Tempo finden kann. Bahne dir deinen Weg und finde Nebenmissionen, löse Rätsel, erklimme riesige Strukturen oder geh Angeln. Vielleicht triffst du sogar freundliche Gesichter! Herausforderungen im Cyberspace – Finde die auf den Inseln verteilten Portale und begib dich in den Cyberspace, wo dich die gewohnten temporeichen 3D-Plattformlevel und viele Herausforderungen erwarten, die dein Können testen werden.

– Finde die auf den Inseln verteilten Portale und begib dich in den Cyberspace, wo dich die gewohnten temporeichen 3D-Plattformlevel und viele Herausforderungen erwarten, die dein Können testen werden. Kämpfe mit Cyber-Kraft – Nutze das völlig neue Kampfsystem und Verbesserungen des Fähigkeitenbaums, um strategisch zu kämpfen. Kombiniere Techniken wie Ausweichen, Parieren, Konter, Kombos und den neuen Cyberloop, um mysteriöse Gegner sowie kolossale Titanen auszuschalten.

– Nutze das völlig neue Kampfsystem und Verbesserungen des Fähigkeitenbaums, um strategisch zu kämpfen. Kombiniere Techniken wie Ausweichen, Parieren, Konter, Kombos und den neuen Cyberloop, um mysteriöse Gegner sowie kolossale Titanen auszuschalten. Ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Rätsel – Werde zu Sonic und enthülle die Geheimnisse der Ruinen einer uralten Zivilisation, die von robotischen Horden heimgesucht werden. Du hast nichts außer einer Handvoll Fragen und eine körperlose Stimme, die dich führt. Suche deine Freunde und rette die rätselhaften Bewohner der Starfall Islands vor einer riesigen, mechanischen Bedrohung.

Mehr Infos findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Kurz gesagt: Sonic Frontiers erscheint am 8. November 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Ferner ist ab sofort Sonic Frontiers vorbestellbar.

Quelle: SEGA