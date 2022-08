Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 1 – Manga Review

Nach dem Abschluss der Manga-Serie Seven Deadly Sins, wird die Geschichte um das Königreich Britannia nun in Four Knights of the Apocalypse mit Band 1 fortgesetzt.

Allgemeines:

„Die Prophezeiung besagt, dass in naher Zukunft vier Heilige Ritter erscheinen und die Welt vernichten werden: »Die Vier Ritter der Apokalypse«! Um die drohende Gefahr im Keim zu ersticken, brechen die mächtigen Heiligen Ritter auf, die König Artus die Treue geschworen haben. Sie begeben sich selbst in die entferntesten Grenzgebiete, wo sie den Weg des Schicksals eines ganz besonderen Jungen kreuzen! Dieser folgt dem Ruf seines Herzens und macht einen großen Schritt nach vorne… Doch was wartet auf seinem Weg auf ihn? Träume, Hoffnung, Ehre oder Sünde?

Der Vorhang hebt sich für eine heroische Fantasy-Geschichte, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat!

Für Fans von Seven Deadly Sins, Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece und My Hero Academia!“

Inhaltsangabe zu Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 1 (Carlsen Manga)

Verlag Carlsen Manga Format Softcover Lesealter ab 12 Jahren Seitenanzahl 192 Preis 7,00 € Veröffentlichung 31.05.2022 Mangaka Suzuki Nakaba Übersetzung Lasse Christian Christiansen ISBN 978-3-551-79697-4



Bislang sind in Japan 71 Kapitel der neuen Manga-Serie erschienen. Davon sind die ersten 32 bereits im englischsprachigen Raum in vier Manga-Bänden erschienen. Im Mai 2022 wurde zudem auch eine Anime-Serie angekündigt.

Band 1 besteht aus fünf Kapiteln, diese tragen folgende Titel:

Ein Junge geht auf Reise Zufallsbegegnung Spuren des Vaters Eine unbekannte Kraft Die Vier Ritter der Apokalypse

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Als Sequel zu Seven Deadly Sins spielt auch Four Knights of the Apocalypse im legendären Königreich Britannia. Eine Prophezeiung kündigt die „Vier Reiter der Apokalypse“ an, die in naher Zukunft die Welt vernichten werden.

Der junge Percival lebt gemeinsam mit seinem Großvater abseits der Zivilisation auf der sogenannten Himmelsnadel. Eine Felssäule, so hoch, dass sie immer von Wolken umgeben ist. Percival steht einen Tag vor seinem sechzehnten Geburtstag, doch ist er für sein Alter sehr klein und wirkt so deutlich jünger. Sein Großvater erzählt ihm, dass es eigentlich üblich wäre, dass junge Männer im Alter von sechzehn Jahren ihr Zuhause verlassen und auf eine Entdeckungsreise gehen. Doch Percivals erster Gedanke ist, dass er lieber bei seinem Großvater bleiben möchte. Allerdings lässt ihm der Gedanke an die Reise keine Ruhe und in ihm kommt das Gefühl auf, doch gerne diese Entdeckungsreise anzutreten.

Am nächsten Morgen erscheint jedoch ein Ritter mit einem fliegenden Schiff, der nach seinem Großvater sucht. Doch weshalb besucht jemand nach so vielen Jahren den Himmelsfinger? Der Besuch des Fremden ist kein Freundschaftsbesuch, auch wenn er und sein Großvater sich aus der Vergangenheit kennen und es kommt zu einem Kampf. Percival schafft es diesen zu überleben, doch sein Großvater ist tot. So beschließt er sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Ritter zu begeben und seinen Großvater zu rächen. Der Auftakt einer spannenden Reise ist somit gegeben. Vom unbekannten Angreifer erfährt er immerhin noch, dass dieser die prophezeiten „Vier Reiter der Apokalypse“ verhindern möchte, doch was hat Percival mit all dem zu tun?

Charaktere:

Im Mittelpunkt der Geschichte steht natürlich Percival. Ihn und seine Fähigkeiten lernen wir nach und nach kennen, werden dabei aber sicherlich noch auf so manche Überraschung treffen. Ein weiterer wichtiger Charakter ist sein Großvater und der mysteriöse Ritter, über dessen Person wir nicht zu viel verraten wollen. Zum Ende hin werden auch noch seine neuen Reisegefährten sehr wichtig.

Fazit:

Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse 1 bietet einen spannenden Start in diese neue Manga-Serie. Es bahnt sich eine spannende Geschichte mit interessanten Charakteren an, die auf eine sowohl spannende als auch amüsante Art und Weise erzählt wird. Sehr schön ist dabei auch, dass bislang keine Vorkenntnisse aus Seven Deadly Sins erforderlich sind, um der Geschichte zu folgen.

Wir sind gespannt, wie sich die Reise von Percival weiter entwicklen wird.

