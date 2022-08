Ravensburger zweifach mit dem Deutschen Spielzeugpreis 2022 ausgezeichnet

Ravensburger gehört zu den Unternehmen, die sicherlich jeder mit den Bereichen Brettspiele, Puzzles und mehr verbindet. Jetzt gibt es im Hause Ravensburger gleich zweifach Grund zur Freude, denn beim Deutschen Spielzeugpreis 2022 wurden gleich zwei Produkte ausgezeichnet. In der Kategorie „Für die ganze Familie“ wurde „Labyrinth Team Edition“ zum Sieger gekürt und in der Kategorie „Für meine Freunde und mich“ konnte sich „GraviTrax THE GAME“ den ersten Platz sichern. Der Deutsche Spielzeugpreis wird jedes Jahr von der Zeitschrift „familie&co“ verliehen, die Entscheidung basiert dabei auf einer Expertenjury und auch dem Urteil der Lesenden.

Labyrinth Team Edition:

Mit „Labyrinth Team Edition“ bietet Ravensburger eine neue Variante des Spiele-Klassikers, die einen Wettlauf gegen die Uhr bietet, sowie ein Kräftemessen der Spielenden mit einem gemeinsamen Gegner. Der Geist des Labyrinth Daedalus legt den Spielenden ständig neue Hindernisse in den Weg und versucht diese so auf Abstand zu halten. Aber wenn das Team gut zusammenarbeitet, hat es die allerbesten Chancen versteckte Schätze zu finden und gemeinsam einen Weg nach Draußen zu finden.

Die „Labyrinth Team Edition“ ist für 2 bis 4 Spielende ab 8 Jahren ausgelegt und ab September 2022 zu einem UVP von 34,99 € im Handel erhältlich.

GraviTrax THE GAME:

Der zweite Gewinner von Ravensburger beim Deutschen Spielzeugpreis 2022 ist „Labyrinth Team Edition“. Mit GraviTrax hat Ravensburger die gute alte Kugelbahn revolutioniert und auch für größere, ältere Kinder interessant gemacht. „GraviTrax THE GAME“ geht nun noch einen Schritt weiter und erweitert das Kugelbahnsystem zu einem kurzweiligen Gesellschaftsspiel. Es ist so gewissermaßen ein Mix aus dem Kugelbahn-Bau und Konstruktionsspielen, wie „Make’n’Brake. Vorgegeben werden auf einem begrenzten Spielfeld nur der Startpunkt und das Ziel sowie die zur Verfügung stehenden Materialien für die Kugelbahn. Auf der Suche nach der Lösung muss man jedoch durchaus öfters mal um die Ecke denken. Das Spiel ist in drei Spielvarianten verfügbar. „Impact„, „Flow“ und „Course“ enthalten jeweils noch bestimmte Zusatzteile, die beispielsweise für mehr Schwung sorgen. Jedes der drei Sets enthält 30 verschiedene Aufgabenkarten.

„GraviTrax THE GAME“ richtet sich an Spielende ab 8 Jahren und seit März 2022 zu einem UVP von jeweils 26,99 € erhältlich.