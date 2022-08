Jonsbo D30/D40 – Edles Design und innovatives Layout

Jonsbo präsentiert mit den Geschwister-Gehäusen D30 in mATX und D40 in ATX clevere neue Ideen in Sachen Layout. Die Frischluft wird hier von unten durch den Boden in das Gehäuse geführt, senkrecht an den Komponenten vorbeigeleitet und mithilfe des Kamin-Effektes aus dem Deckel geführt. Neben einer effektiven Kühlung ermöglicht dies auch die edle, minimalistische Front aus Aluminium.

Das Jonsbo D30 und D40 im Detail:

Beiden Gehäusen ist die innovative Anordnung der Komponenten gemein, allerdings unterscheiden sie sich, wie eingangs erwähnt, im unterstützten Formfaktor des Mainboards. Das Netzteil wird hier von seinem üblichen Platz an das obere Ende der Gehäusefront verlegt. So kann über den gesamten Gehäuseboden Frischluft in das Gehäuse geführt werden. Dadurch wird ein ungehinderter vertikaler Airflow ermöglicht. Der konvektive Kamin-Effekt kann so den Airflow verstärken.

Ein komfortabel zu öffnendes Seitenteil aus Temperglas ermöglicht dabei den Einblick in das Gehäuse und einen leichten Zugang. Das in die Front verlagerte Netzteil lässt das Gehäuseinnere dabei sehr aufgeräumt wirken. Trotz kompakter Abmessungen bietet das Gehäuse Platz für Luftkühler bis zu einer Höhe von 168 mm und Montagemöglichkeiten für 240er Radiatoren an der Ober- und Unterseite. Die maximale Anzahl an Lüftern liegt bei sechs. Aufgrund der Unterschiede im Formfaktor bietet das D30 Platz für vier Erweiterungsslots und das D40 für sieben.

Alle Features im Überlick:

Edle Gehäuse aus Aluminium mit Seitenfenster aus Temperglas in mATX und ATX

Innovatives Kühlkonzept mit vertikalem Airflow

In Schwarz, Weiß und Silber verfügbar

Kompatibel mit Radiatoren bis 240 mm

Magnetischer Staubfilter an Boden und Rückseite

I/O: 1x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.0, 3,5 mm Kombiklinke

Grafikkarten bis 355 mm Länge

168 mm maximale CPU-Kühler-Höhe

Preise und Verfügbarkeit:

Das Jonsbo D30 und D40 sind jeweils in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Preislich liegt das D30 M-ATX bei 109,90 € und das D40 ATX bei 114,90 €. Erhältlich sind die Gehäuse voraussichtlich ab dem 9. September.