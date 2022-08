Das düstere Angelabenteuer Dredge sticht 2023 in See

Während Besucher der gamescom am Wochenende noch Gelegenheit hatten das düstere Angelabenteuer Dredge anzuspielen, gab Team17 den ersten Trailer zur Veröffentlichung frei. Das Spiel soll im kommenden Jahr auf PC, Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

In Dredge könnt Ihr in die Rolle eines glücklosen Fischers schlüpfen. An Bord Eures Trawlers geht es zu abgelegenen Inseln, die eine Vielzahl von Fischen und wertvollen Tiefsee-Kuriositäten beherbergen. Die Beute des Fischzugs muss anschließend an die Einheimischen verkauft werden. Gähn? Nein! Ganz „nebenbei“ gilt es, die Inseln zu erkunden, Quests abzuschließen und somit mehr über jedes Gebiet zu erfahren. Dabei ist auch die kontinuierliche Verbesserung des eigenen Schiffs notwendig um abgelegenere Länder zu erreichen.

Das Spiel stammt vom neuseeländischen Entwicklerstudio Black Salt Games und wird von Team17 vertrieben.

Features

Lüfte ein Geheimnis. Steuere deinen Fischtrawler über eine Ansammlung abgelegener Inseln, jede mit ihren eigenen Bewohnern, die es zu treffen gilt, der Tierwelt, die es zu entdecken gilt, und Geschichten, die es auszugraben gilt

Baggere die Tiefen aus. Durchsuche das Meer nach verborgenen Schätzen und schließe Quests ab, um Zugang zu seltsamen neuen Fähigkeiten zu erhalten

Studiere das Handwerk. Erforschen Sie spezielle Ausrüstung und verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Bootes, um Zugang zu seltenen Fischen und wertvollen Tiefsee-Kuriositäten zu erhalten

Fischen um zu überleben. Verkaufen Sie Ihre Entdeckungen an die Einheimischen, um mehr über die einzelnen Gebiete zu erfahren, und rüsten Sie Ihr Boot auf, um noch abgelegenere Orte zu erreichen

Bekämpfe das Unergründliche. Stärke deinen Verstand und nutze Spezialfähigkeiten, um Fahrten auf dem Wasser nach Einbruch der Dunkelheit zu überleben

Das düstere Angelabenteuer Dredge wurde für 2023 angekündigt. Sobald weitere Einzelheiten bekannt werden, bekommt Ihr natürlich wieder ein Update.

Quelle: Team17