Doraemon SoS: Friends of the great Kingdom erscheint im Herbst

Rechtzeitig zu den länger werdenden Tagen im Herbst veröffentlicht Bandai Namco Europe den nächsten Teil der Doraemon Story of Seasons-Reihe. Wie gestern bekannt gegeben wurde, erscheint Doraemon Story of Seasons: Friends of the great Kingdom am 2. November 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC via Steam.

Es darf also wieder geackert werden. Wie im ersten Teil der Reihe und aus den Story of Seasons-Spielen bekannt, dreht sich in der Aufbausimulation alles um das beschauliche Leben auf dem Land. Die Aufgaben liegen klar beim Anbau von Feldfrüchten und der Tierzucht und wird von originellen Elementen aus Doraemon, wie etwa seiner geheimen Apparate, und einer herzerwärmenden Geschichte ergänzt.

Vorbesteller bekommen Boni

Wer sich das Spiel als Vorbesteller sichert, darf sich auch über einige Boni freuen. Derzeit wurden folgende Goodies verraten, Änderungen sind jedoch noch möglich.

In der Steam-Version erhalten Vorbesteller ein Sommer-Kleidungs-Set.

Die Special Edition (exklusiv für PS5 und Nintendo Switch) beinhalten das Basisspiel, den Season Pass sowie einen Bonus für Kauf der Deluxe Edition: Saat-Set: Saisonale Gemüsesamen.

DELUXE EDITION (exklusiv für Steam)

Inhalte

Basisspiel

Season Pass

Digitaler Soundtrack

Bonus für Kauf der Deluxe Edition: Saat-Set: Saisonale Gemüsesamen

Season Pass

Kostüm- und Möbel-Set 1 – 3: Wird jeweils voraussichtlich Kostüme für 5 Charaktere, 8 Möbelstücke und ein neues Mini-Szenario enthalten. Bonus für Kauf des Season Pass: Saat-Set: Premium.

Digitaler Soundtrack

Enthält mehr als 80 Musiktitel aus DORAEMON STORY OF SEASONS und DORAEMON STORY OF SEASONS: FRIENDS OF THE GREAT KINGDOM.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the great Kingdom erscheint am 2. November 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC via Steam

