12 Jahre game2gether – WD P10 GameDrive 3 TB Xbox

Heute gibt es was für alle, denen der Speicher auf der Konsole zu knapp wird. In unserem Geburtstags-Kalender verlosen wir ein WD_Black P10 GameDrive mit 3 TB in der Xbox-Version.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von WD_Black zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das P10 GameDrive 3 TB Xbox:

Wer kennt es nicht, ständig ist der Speicher auf der Konsole voll. Doch bei den in Deutschland üblichen Datenraten dauert der neue Download wieder die ganze Nacht. Hier kann das P10 GameDrive helfen. Einfach via USB mit der Konsole verbinden und die nicht benötigten Spiele archivieren. So muss man sie beim nächsten Mal nur von der Festplatte wieder in den internen Speicher verschieben. Zumindest gilt das für Xbox Series X|S-Titel, Titel für die Xbox One kann man auch direkt von der externen Festplatte spielen.

Die Features im Überblick:

Schnittstelle: USB 3.2 Gen1 mit Micro-B-Anschluss

Kapazität: 3 TB

Datenrate: 130 MB/s

Abmessungen: 118 mm x 88 mm x 20,8 mm

Kompatibilität: Xbox One, Xbox Series X|S

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2022, 23:59 Uhr