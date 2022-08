12 Jahre game2gether – Kutami

Bei großen Gewinnspielen mit mehreren Sponsoren darf auch Kutami nicht fehlen. welche auch dieses mal wieder einen Gewinner mit 2 erstklassigen Brettspielen glücklich machen werden. Zum einen haben wir X-Men: Aufstand der Mutanten und zum Anderen Betrayal at House on the Hill jeweils in der deutschen Fassung. Somit sind lange Sommerabende mit spannenden Momenten mit euren Freunden am Spieltisch

In X-Men: Aufstand der Mutanten übernehmen die Spieler die Rolle dieser Helden und schicken sie auf todesmutige Missionen auf der ganzen Welt. Sei es, um neue Mutanten zu rekrutieren, Kriminelle zu fangen, unschuldige Leben zu schützen oder gegen einige der ikonischsten X-Men-Schurken zu kämpfen. Durch den geschickten Einsatz ihrer Würfel und den Fähigkeiten der Helden stellen sich die Spieler der Herausforderung. Dazu stellen sie ein Team von Mutanten zusammen, Charaktere wie Rogue, Wolverine und Storm verbünden sich mit Shadowcat, Magik oder Forge. Acht verschiedene Szenarien warten, jedes mit seinen eigenen Herausforderungen, und jedes führt zu einem kompromisslosen Showdown gegen Schurken wie Magneto, Dark Phoenix oder den Hellfire Club.

Lieferumfang:

1 Spielanleitung

16 Heldenaufsteller

16 Superkraftkarten

8 Plotkarten

25 Kontinentmissionskarten

5 Schurkenkarten

32 Storykarten

3 Schulkarten

16 Helferkarten

20 Mutantenkarten

20 Bindungskarten

30 Bedrohungskarten

6 Spielübersichtskarten

12 Würfel

98 Marker

1 Bedrohungsleiste

1 Bedrohungsanzeiger

1 Blackbird

7 Standfüße

Betrayal at House on the Hill

Neue gruselige Nächte erwarten dich und deine Freunde!

Der Buchstabe T! Das Knarren von Schritten auf der Treppe, der Geruch von etwas Faulem und Totem, das Gefühl, als ob etwas Ihren Rücken herunterkriecht – dies und mehr finden Sie in der aufregenden Neuauflage des Avalon Hill-Favoriten „Betrayal at House on the Hill“. Dieses lustige und spannende Spiel ist fast jedes Mal, wenn Sie spielen, eine neue Erfahrung – Sie und Ihre Freunde erkunden „diesen gruseligen alten Ort auf dem Hügel“, bis genug mystische Missgeschicke passieren, dass einer der Spieler sich gegen die anderen wendet! Stundenlanger Spaß für alle Ihre Freunde und Familie. Dieses Brettspiel wurde für 3–6 Spieler ab 12 Jahren entwickelt und bietet mehrere Szenarien, ein anderes Layout bei jedem Spiel und genug Schauer, um das Herz jedes Horrorfans gefrieren zu lassen. Dieses Spiel enthält die folgenden Komponenten: 6 vorbemalte Charakterminiaturen aus Kunststoff und entsprechende Charakterkarten

80 Karten (Event-, Omen- und Item-Decks)

Regelbuch

„Traitors Tome“-Heft

Broschüre „Geheimnisse des Überlebens“.

Spielwürfel

45 Raumplättchen

Über 100 Spielmarken

Über Kutami

Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Kutami besitzt in Bremen einen Laden mit 450m² der bis zu 30 Leuten Spielplatz bietet. Die aktuell 7 Mitarbeiter bieten grob gesagt alles Mögliche in Richtung Tabletop/Brettspiele an, von den ganz großen Marken bis hin zu den kleinen. Auch zum Basteln und Bemalen dieser kann man dort alles bekommen.

Der Shopvote ist mit 4,88 von 5 Punkten als Sehr Gut bewertet und zeigt die hervorragende Leistung von Kutami als ordentliche Plattform, um für sein Hobby einzukaufen.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2022, 23:59 Uhr

