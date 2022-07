World of Warcraft – Entfesselt Escape Room-Box – Test/Review

Aktuell sind Escape-Games ein großer Trend, denn so kann überall einen Escape-Room erschaffen. Hier bietet sich natürlich auch World of Warcraft wunderbar als Thematik an und wir können mit der Escape Room-Box Entfesselt auch abseits des Monitors Abenteuer erleben.

Allgemeines:

„Gelingt es euch den Gefahren von Azeroth zu entkommen? Ihr habt 60 bzw. 75 Minuten Zeit, euch von euren Fesseln zu befreien und das Böse zu besiegen, das die World of Warcraft bedroht. Könnt ihr fliehen oder wird die Zeit euer Schicksal besiegeln? Enthält drei unterschiedliche Szenarios in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen: leicht, mittel und schwer.

Das perfekte Geschenk für jeden WoW-Fan!“

Produktbeschreibung zu World of Warcraft – Entfesselt (Panini)

Verlag Panini Marke Escape Game, World of Warcraft Typ Spielebox Spielende 3-6 Preis 30,00 € Veröffentlichung 22.03.2022



Das Prinzip einer Escape Room-Box ist schnell erklärt. Es ist kein Brettspiel im klassischen Sinne, sondern enthält Zubehör und Spielregeln, um einen Raum in einen Escape-Room zu verwandeln. Teilweise finden sich hier auch noch Tipps für weiteres Zubehör oder auch die passende musikalische Untermalung. Dementsprechend richten sich diese Boxen in der Regel an größere Gruppen an Spielenden und eigenen sich daher nicht für einen Spieleabend zu zweit. Schließlich benötigt man einen Spielleiter und ein Team, dass sich aus dem Escape-Room befreien muss.

Inhalt:

Die Grundlage des Spiels bilden das beiliegende Regel- und Szenarien-Buch. Dazu gibt es noch einige Spielkarten und weiteres Zubehör für die verschiedenen Szenarien. Passende Musik findet sich, wenn man den QR-Codes im Szenarien-Buch folgt. Auf den ersten Blick ist die genaue Bedeutung der einzelnen Objekte schwer zu verstehen, erschließt sich aber später mit einem Blick in die Anleitung.

Spielweise und -mechanik:

Im Szenarien-Buch finden sich Anleitungen für drei verschiedene Szenarien. In allen Fällen muss man zunächst einen Spielleitenden festlegen und die Helden verlassen den späteren Escape-Room und wartet. Es empfiehlt sich, wenn der Spielleitende bereits im Vorfeld festgelegt wurde und so in Ruhe die Anleitungen lesen und sich mit dem Inhalt der Box vertraut machen konnte. Denn für jeden Raum gibt es auch unterschiedliche Rätsel zu lösen, die teilweise spezielles Zubehör aus der Box benötigen.

Vorbereitung:

Nun muss der Spielleitende den Raum vorbereiten, dazu sind verschiedene Schritte nötig. Zunächst muss ein bestimmter Anteil der beiliegenden, nummerierten Karten ausgesucht werden. Diese werden zum Teil sichtbar ausgelegt und einige unterschiedlich schwer versteckt. Einige Karten behält der Spielleitende auch auf der Hand. Zum Verstecken der Karten finden sich für die verschiedenen Schwierigkeitsgrade auch ein paar Tipps. Wie bereits erwähnt müssen für die Rätsel auch einige Dinge vorbereitet werden, dies sollte man jetzt auch schon erledigen. Um die passende Stimmung im Escape-Room zu schaffen, kann man jetzt noch dem QR-Code im Buch folgen und die passende Hintergrundmusik abspielen. Diese passt wirklich sehr gut zu den verschiedenen Szenarien. Natürlich kann man bei der Gestaltung des Raumes auch noch einige Schritte weiter gehen und eigene Ideen mit passender Deko oder etwas Nebel einbringen.

Die Spielrunde:

Für die tatsächliche Spielrunde findet sich nun eine sehr detaillierte Anleitung im Szenarien-Buch. Hier gibt es einige Texte, die der Spielleitende den Spielenden vorlesen muss. Auch dabei ist es von Vorteil im Vorfeld die Anleitung genau zu studieren, damit man diese Texte auch passend betont vortragen kann. Zwischen diesen Texten finden sich immer wieder Anweisungen für den Spielleitenden, wie beispielsweise spezielle Regeln zu erläutern oder welche Karten an die Heldengruppe gegeben werden müssen. Ohne Zeitdruck wäre ein Escape-Room natürlich nicht herausfordernd, daher wird nach Erläuterungen aller Regeln ein Timer gestartet.

Nun müssen die Helden nach und nach Rätsel lösen. Hier finden sich in der Anleitung Anweisungen dazu, welche Informationen der Spielleitende den Helden zur Hilfe geben kann. Der korrekte Lösungsweg und auch die Lösungen werden ebenfalls erläutert, sodass ein korrigierender Eingriff möglich ist. Die Rätsel werden wieder über einige Textpassagen, die der Spielleitende vortragen soll, verknüpft und die Helden erhalten auch wieder einige Karten. Jedes Szenario beinhaltet neun verschiedene Rätsel, die in einer linearen Reihenfolge bearbeitet werden.

Fazit:

In der gesamten Gestaltung von den Karten bis hin zum Soundtrack für die Escape-Rooms ist eindeutig die Thematik und der Stil von World of Warcraft zu erkennen. Besonders der Soundtrack bringt noch einmal deutlich mehr Stimmung in den Raum und man fühlt sich ein bisschen, wie in den jeweiligen Regionen von Azeroth. Hier ist besonders der Soundtrack für den Krater von Un’Goro sehr stimmungsvoll. Auch der Inhalt der Rätsel fühlt sich wie eine Ingame-Quest an. Die beiliegenden Objekte für die Rätsel sind thematisch passend gestaltet und machen die Rätsel noch etwas anfassbarer. Mit ein bisschen eigener Kreativität und der passenden Deko lassen sich so wirklich wunderbare Escape-Rooms im Stil von World of Warcraft gestalteten.

World of Warcraft – Entfesselt ist eine empfehlung für alle Fans, die während der Wartezeit auf Dragonflight ihre Abenteuer abseits des Monitors fortführen wollen oder mal mit der Gilde eine Instanz, ähm einen Escape-Room, in der wirklichen Welt bestreiten wollen. Einziger Wermutstropen ist, das hat man einmal die Rolle des Spielleiters übernommen man nicht mehr das Abenteuer als Held genießen kann, da man hierzu erst alles Gelesene wieder vergessen muss. Ähnliches gilt allerdings auch für die Helden, nachdem sie ein Szenario erfolgreich gemeistert haben. Ansonsten ist es ähnlich zu einem neuen Raid, man versucht nach und nach mehr Bosse, ähm Rätsel, zu bezwingen.

Auch wenn der Langzeitspielspaß nicht zu vergleichen ist mit dem, den man sonst bei einem Brettspiel erfährt, finden wir den Preis von 30,00 € für das Gebotene durchaus angemessen. Schließlich kann man sich auch voll auf die Rolle als Spielleiter stürzen und sich verschiedene Heldengruppen in den heimischen Escape-Room einladen.

