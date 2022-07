The Callisto Protocol – Neues Gameplay

Ob The Callisto Protocol wirklich gruseliger wird als Dead Space? So ganz genau wissen wir es noch nicht, aber es sieht sehr danach aus. Oder was denkt ihr, wenn ihr das neue Gameplay seht?

Die Strinking Distance Studios haben kürzlich ein neues Video aus dem SciFi-Spiel The Callisto Protocol veröffentlicht. Und wie man sieht, geht es im Spiel schon ziemlich schaurig, eklig und spannungsgeladen zu! Es gibt einige neue Gegnertypen zu bewundern und, oh wie praktisch, bekommen wir aus erster Hand demonstriert, auf welch unterschiedliche Weisen wir uns derer gleich auch wieder entledigen können.

The Callisto Protocol erscheint noch in diesem Jahr, genauer gesagt am 2. Dezember für PC und Konsolen.

Infos zum Spiel

In diesem storygeladenen Third-Person-Survival-Horrorspiel, das 300 Jahre in der Zukunft spielt, schlüpfst du in die Rolle von Jacob Lee, einem Opfer des Schicksals, der in das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl auf Jupiters Mond Callisto gesteckt wurde. Als sich die Häftlinge in monströse Kreaturen verwandeln, bricht im Gefängis das Chaos aus. Um zu überleben, muss sich Jacob seinen Weg in die Sicherheit durch das Schwarzstahlgefängnis bahnen und die dunklen und verstörenden Geheimisse, die unter der Oberfläche Callistos verborgen liegen, aufdecken. Jacob steht eine einzigartige Mischung aus Fernkampf mit Schusswaffen und Nahkampf zur Verfügung und er muss seine Taktiken anpassen, um die sich schnell verändernden Kreaturen zu besiegen und gleichzeitig neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten freizuschalten, um der wachsenden Bedrohung zu entrinnen und den Schrecken von Jupiters Totenmond zu entkommen.

Horrortechnik

The Callisto Protocol ist ein Survival-Horror der nächsten Generation aus der Feder von Glen Schofield. Das Spiel ist eine gelungene Mischung aus Spannung und Brutalität mit schrecklichen Momenten der Hilflosigkeit und Menschlichkeit. In The Callisto Protocol taucht der Spieler in eine atemberaubende Geschichte ein, in der hinter jeder Ecke entsetzliche Schrecken lauern.

Lüfte Geheimnisse

The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf Jupiters Totenmond Callisto. Du schlüpfst in die Rolle von Jacob Lee, einem Insassen des Schwarzstahlgefängnisses. Als eine rätselhafte Krankheit den Mond ins Chaos stürzt, muss sich Jacob seinen dunkelsten Ängsten stellen, um die blutrünstigen Kreaturen zu besiegen, die ihn verfolgen, während er den finsteren Geheimnissen im Zentrum der mächtigen United Jupiter Company auf die Spur kommt.

Meistere brutale strategische Kämpfe

In The Callisto Protocol musst du eine aufregende Mischung aus Nah- und Fernkämpfen beherrschen. Dazu gehört eine einzigartige Gravitationswaffe, die einst von den Wachen des Schwarzstahlgefängnisses genutzt wurde, um die Gefangenen unter Kontrolle zu halten. Du musst mit deinen bizzaren Gegnern auf Tuchfühlung gehen, ihnen die Gliedmaßen abhacken, die Beine wegsprengen und alle Gegenstände, die du findest, auf kreative Weise einsetzen, um Begegnungen auf Leben und Tod zu überleben.

Erlebe die Isolation

Auf Callisto befindet sich eine der feindlichsten und abgeschottetsten Umgebungen des Universums, die Jacobs verzweifelten Kampf ums Überleben bestimmt. Du musst nicht nur mit den Schrecken des Schwarzstahlgefängnisses fertig werden, sondern auch mit den jahrhundertealten Geheimnissen, die über und unter der Oberfläche von Jupiters längst untergegangenem Mond lauern.