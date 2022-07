Dragon Ball: The Breakers – Closed Network Test und Release

Mit ganz großen Schritten rückt die Veröffentlichung von Dragon Ball: The Breakers näher. Doch Bandai Namco Europe hat nicht nur das Releasedatum ausgepackt, sondern lädt auch zum Closed Network Test ein. Wir haben Euch alle Infos und Neuigkeiten zusammengetragen.

Fangen wir zunächst mit dem Erscheinungsdatum an. Hier müssen sich die Fans noch bis zum 14. Oktober 2022 gedulden. Das Spiel wird für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Eigentümer der PlayStation 5 und Xbox Series X|S dürfen sich über die Kompatibilität freuen. Ab sofort ist die physische Vorbestellung für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC bei ausgewählten Händlern möglich. Digitale Vorbestellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Das Spiel wird in drei verschiedenen Editionen erhältlich sein:

Die Standard Edition wird nur digital verfügbar sein und das Spiel enthalten. Vorbestellerinnen und Vorbesteller erhalten außerdem einen „C-18 Transphere“ mit der Fähigkeit „Wall Kick“ sowie das Accessoire „Scouter (Blau)“.

Die Special Edition ist sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form erhältlich und enthält das komplette Spiel sowie das Special Edition Pack mit einem anpassbaren Kostüm, der Siegerpose „Zweihändig gut“ und dem Fahrzeug-Skin „Drache (Gelb)“. Vorbestellerinnern und Vorbesteller für diese Edition schalten ebenfalls die „C-18 Transphere“ und das Accessoire „Scouter (Blau)“ frei.

Die Limited Edition wird exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich sein. Zusätzlich zu den Inhalten der Special Edition enthält die Limited Edition ein Steelbook, drei Raider-Sticker und die Cell Shell-Figur sowie das „Potara (Grün)“-Zubehör im Spiel, das ein zeitlich begrenzter, exklusiver Bandai Namco Store Bonus ist.

Darum geht es:

Dragon Ball: The Breakers spielt im Dragon Ball Xenoverse-Universum. Ein Team von sieben Überlebenden muss versuchen, einem Räuber zu entkommen. Der Räuber, einer der Hauptgegner der Serie, muss seine überwältigende Macht und seine immer stärkeren Entwicklungen einsetzen, um die Überlebenden zu jagen und zu besiegen.

Die Überlebenden sind normale Zivilisten, die in einem „Zeitsaum“ gefangen sind. Das ist ein Ort, an dem Raum und Zeit durcheinandergeraten sind. Das Hauptziel der Überlebenden ist es, diesem „Zeitsaum“ zu entkommen. Als Hilfsmittel stehen verschiedene Gadgets parat. Das wertvollste davon sind die Transphären, in denen die Seelen von Superkriegern eingeschlossen sind und die bei Benutzung besondere Fähigkeiten und Kräfte verleihen.

Closed Network Test

Der Closed Network Test wird am 06. und 07. August 2022 auf allen Plattformen stattfinden. Wenn Ihr daran teilnehmen wollt, könnt Ihr Euch hier registrieren. Während dieses CNTs werden Freezer, der neu angekündigte Räuber und Cell zum Spielen verfügbar sein. Avatar, Oolong Survivor Skin und Bulma Survivor Skin werden ebenfalls als Überlebende spielbar sein.

Der CNT wird zu den folgenden Zeiten spielbar sein:

Samstag, 06. August – 14:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 06. August – 20:00 Uhr – 0:00 Uhr

Ein Open Beta Test wird zu einem späteren Zeitpunkt organisiert, weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Mehr Infos und Bilder zum Spiel findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Den Trailer könnt Ihr Euch hier ansehen:

