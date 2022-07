Star Wars: Hunters – Erneut verschoben

Star Wars: Hunters steht unter keinem guten Stern bzw. unter keinen guten Zwillings-Sonne. Wer schon voller Vorfreude auf das Action-Spiel für Mobile und Switch war, muss jetzt tapfer sein: Zynga hat erneut den Termin für die Veröffentlichung nach hinten verschoben.

Ein Release rückt demnach um einige Monate nach hinten, also irgendwann im kommenden 2023 wird es so weit sein. keine Neuigkeiten gibt es in Bezug auf die Plattformen, auf denen Star Wars: Hunters erscheinen wird – es bleibt bei Switch, Android und iOS.

Somit wurde der Release erneut um ein weiteres Jahr verschoben. Ursprünglich wollte man Hunters 2021 auf den Markt bringen. Geplagt von Bugs und mangelnder Qualität entschied man sich damals, den Release lieber für 2022 zu planen. Nun also die erneute Verschiebung auf 2023.

Die komplette Stellungsnahme:

Quelle: Zynga via Twitter

Bis dahin müssen wir uns also mit dem Begnügen, was man uns bisher zu SW: Hunters an bewegtem Bildmaterial gezeigt hat. Das ist zwar bisher nicht wirklich viel, aber immerhin gibt es bereits einen Trailer: