Soulframe: Warframe-Entwickler präsentiert neues Open-World Abenteuer

Im Zuge der gestrigen Tennocon, Digital Extremes hauseigener Convention, hat der Entwickler angekündigt an einem neuen Spiel zu arbeiten. Das Projekt hört auf den Namen Soulframe. Es ist ein erster cinematischer Trailer dazu vorgestellt worden.

Ganz überraschend kam die Ankündigung nicht. Schon vor ein paar Wochen ist durchgesickert, das sich Digital Extremes die Markenrechte an dem Namen Soulframe gesichert hat. Am Ende der anderhalbstündigen TennoLive-Show verkündigte Steve Sinclair, ehemaliger Creative Director von Warframe, das er seine Arbeit an dort niederlegen werde um sich ganz seinem neuen Projekt zu widmen. Sein Job geht über an Rebbeca Ford. Diese war bislang Community Managerin und Aushängeschild der Marke Warframe in Streams, Conventions und Interviews.

Viele Informationen gibt es über das neue Spiel noch nicht. Es wird ein Open World- Abenteuer und es soll mehr Wert auf Nahkampf gelegt werden als in seinem Vorgänger. Weiterhin lässt der Name vermuten das es eine Verbindung zu Warframe gibt – wie groß diese sein wird bleibt abzuwarten. Name, sowie Trailer scheinen auch eine gewisse Nähe zu Soulslike-Titeln zu suggerieren. Man darf gespannt sein, was der Entwickler daraus macht.

Noch befindet sich das Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Weitere Infos werden so früh wie möglich verkündet.