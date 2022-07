Sega Mega Drive Mini 2 – Erscheint im Oktober

Vor einigen Jahren wurden die niedlichen Mini-Konsolen noch belächelt, mittlerweile haben sie sich als echte Kassenschlager etabliert. Sega zieht jetzt nach und wird im Oktober das Sega Mega Drive Mini 2 veröffentlichen – mit einer kleinen Einschränkung!

Denn: Bislang wurde der Release-Termin nur für Japan und die USA bestätigt, nicht allerdings für uns in Europa. Es ist allerdings stark davon auszugehen, dass auch bei uns das Sega Mega Drive Mini 2 am 27. Oktober in den Verkauf startet, denn bislang wurden alle Mini-Konsolen weltweit zeitgleich gelaunched.

Für die NTSC-Variante in den Staaten gibt es auch bereits die Liste aller enthaltenen Spiele. Ob diese genau 1:1 dann auch für uns gilt, lassen wir derzeit einfach noch offen, denn es gab in der Vergangenheit hier und da immer mal wieder kleine Abweichungen. Meist ging es dabei jedoch nur um ein bis zwei ausgetauschte Titel, so dass die folgende Liste durchaus aussagekräftig sein sollte:

Mega Drive

After Burner 2

Outrun

OutRunners

Virtua Racing

Super Hang On

Sonic 3D Blast

Shining in the Darkness

Vectorman 2

The Ooze

Bonanza Bros

Alien Soldier

Rainbow Islands Extra

Splatterhouse 2

Rolling Thunder 2

Lightning Force

Fantasy Zone

Star Mobile

Mega CD

Sonic CD

Shining Force

Silpheed

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

The Ninja Warriors

Eventuell kommen auch noch weitere Spiele hinzu, da Sega noch keine abschließende Liste für das Sega Mega Drive Mini 2 veröffentlicht hat. Die genannten Titel sind allesamt bereits bestätigt.

