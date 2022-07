Russische Unreal Engine als Antwort auf Sanktionen

Zukünftig will sich Russland zunehmend mit der Entwicklung einer eigenen Alternative zur weltweit verbreiteten Unreal Engine und Unity beschäftigen.

Quellen aus dem Russischen Ministerium berichten, dass Abgeordnete derzeit mit großen Russischen IT-Unternehmen an einer eignen Engine arbeiten. Unter anderem soll eine konkrete Anfrage an das im Land genutzte Pendant zu Facebook, namens „VKontakte“, mit im von der Partie sein. VK hat im eigenen Land einige hundert Millionen Nutzer und stellt damit einen der zuverlässigen Partner bei der Umsetzung des Milliardenschweren geplanten Projekts dar. Dieses Projekt wird hauptsächlich durch die Russian Foundation for the Development of Information Technologies (RFRIT) finanziert, welcher ein Finanzvolumen von bis zu 6 Milliarden Rubel zur Verfügung stehen kann.

Entwicklung

Diese drastischen Entwicklungen sind eine Reaktion auf die offiziellen Sanktionen gegenüber Russland geschuldet. Dies ist ein Großer Schritt, denn namhafte global Player haben als Reaktion auf den Ukrainekonflikt, die Auslieferungen nach Russland gestoppt. Diese Eigenentwicklung wird nicht nur eine technische Entwicklung sein, sondern auch eine Vielzahl von IT-Entwicklern und Arbeitsplätzen nach sich ziehen.

Entwicklungspartner

Als mögliche Partner einer Kooperation wird unter anderem China in Betracht gezogen, welcher als strategischer Partner Russlands genannt wird. Denn wie bei den bisher weltweit bekannten Game-Engines wird für die angestrebte Entwicklung auch eine optimale Nutzung bei Grafikkarten notwendig. Diese Optimierungen machen eine Engine zu einem Erfolg in der Entwicklung und dem damit verbundenen Spielerlebnis.

Auswirkungen

Wie sich diese jüngsten Entwicklungen auf den zukünftigen Markt auswirken wird und ob das Russische Großprojekt zu dem geplanten Erfolg bringen, wird sich mit der Zeit zeigen. Abschließend bleibt zu sagen, dass es aus Russischer Sicht ein wichtiger und symbolischer Schritt zur eigenen Versorgung ist.

Es bleibt also auch mit solchen Entwicklungen und Auswirkungen spannend in der Welt der Hardware. Wir versorgen euch auch zukünftig mit allen passenden News zu diesen und Themen rund um Gaming, Hardware und Entwicklungen.

Quelle: kommersant