Moon Knight – Wächter der Nacht 1 – Comic Review

Moon Knight ist mit seinen 8 Emmy Nominierungen sicherlich die aktuell erfolgreichste Comic-Serie auf Disney+. Auch in den Comics begiebt sich Moon Knight als Wächter der Nacht nun in „Eine neue Mission“ auf frische Abenteuer.

Allgemeines:

„Der Start von Moon Knights genialer neuer Soloserie!

IN DUNKELSTER NACHT

Marc Spector ist der Avatar des finsteren Gottes Khonshu. Als Moon Knight wacht er über die Nachtschwärmer New Yorks und all jene, die hilfesuchend seine Mitternachtsmission betreten. Mit maximaler Härte stellt sich der weiße Rächer Vampiren und anderen Monstern. Doch der Mondritter ist in Schwierigkeiten, denn er wird von neuen Feinden angegriffen. Und einer von ihnen dient Khonshu.

Antihelden-Action für Fans und Neuleser: Jed MacKay (DER TOD VON DOCTOR STRANGE) und Alessandro Cappuccio (Mighty Morphin Power Rangers) starten die sensationelle neue Soloserie von Marvels Wächter der Nacht!

Moon Knight gegen Vampire und andere Monster.“

Inhaltsangabe zu Moon Knight – Wächter der Nacht 1 – Eine neue Mission (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Moon Knight Storys Moon Knight (2021) 1–6 zentrale Charaktere Moon Knight Zeichner Alessandro Cappuccio Autor Jed MacKay Seitenanzahl 148 Preis 18,00 € Veröffentlichung 03.05.2022



Diese Band umfasst sechs fortlaufende Storys der Originalausgabe. Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe. Ein paar Variant-Cover findet sich zum Ende des Hefts.

Die Mission Marionetten Zwei Fäuste Erpressung Horoskop – Teil 1 Horoskop – Teil 2

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Die Mission

Von seiner Mitternachtsmission aus schützt Moon Knight die Menschen in seinem Viertel. Wer immer nachts Probleme, hat kann zu ihm kommen und ihm wird geholfen. So wird er schließlich auf eine Gruppe Vampire aufmerksam, die die Menschen verschleppen und so immer häufiger angreifen.

Aber er ist nicht der einzige Anhänger Konshus in der Gegend, ein mysteriöser Doktor taucht auf, der sich ebenfalls als Anhänger Konshus vorstellt. Doch was führt er im Schilde?

Währenddessen wird Moon Knight auf Bitten der Avengers von seiner neuen Psychologin betreut. Doch diese plant nicht seine Persönlichkeitsstörung zu behandeln, sie sorgt sich viel mehr um die Folgen von Moon Knights Kontakt zu Konschu…

Marionetten:

Die Angriffe in der Nachbarschaft der Mitternachtsmission weiten sich aus. Besonders betroffen sind ältere Menschen, die, wie sich bei Moon Knights Nachforschungen herausstellt, in einem Haus leben… Allerdings scheinen sich Täter und Opfer nicht groß zu unterscheiden… Doch wer zieht hier tatsächlich die Fäden?

Zwei Fäuste:

Wieder erfolgen mysteriöse Angriffe, jedoch ist das Ziel dieses Mal eine Gruppe von jungen Vampiren, die Moon Knight verschont hatte. Allerdings führt die Spur der Tatwaffen zu Moon Knight… Besonders verdächtig ist das plötzliche Auftreten von Hunters Moon, seiner Aussage nach ebenfalls die Faust von Konschu…

Erpressung:

Moon Knight erhält Besuch von einer alten Bekannten, Tigra, die er aus seiner Zeit bei den West Coast Avengers kennt. Allerdings tritt nun auch der mysteriöse Drahtzieher hinter einigen der Angriffe aus den Schatten. Dabei versucht er sich daran, Moon Knight zu erpressen? Wird es ihm gelingen? Oder hat er vielleicht doch nicht das richtige Druckmittel gegen ihn in der Hand?

Horoskop – Teil 1:

Wir dachten bereits den Drahtzieher hinter allen Aktionen gegen Moon Knight kennengelernt zu haben. Doch nun zeigen sich andere Spuren. Wer ist hier Opfer und wer Täter? Man sollte hier aufpassen niemanden vorschnell zu verurteilen, denn die Handlung wird noch einige überraschende Wendungen nehmen, soviel seih verraten.

Horoskop – Teil 2:

Es folgt der Showdown gegen den mysteriösen Drahtzieher. Jedoch ist Moon Knight verwundet und stark geschwächt. Wird er es schaffen, ihn zu bezwingen? Und was ist eigentlich mit Hunters Moon, schließlich ist doch auch er eine Faust von Konshu…

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt der gesamten Storyline ist natürlich Moon Knight mit dem Bewusstsein von Marc Spector. Seine Assistentin Reese, Tigra und seine Psychologin sind hier natürlich die wichtigsten Nebencharaktere. Besonders seine Dialoge mit letzterer prägen die Geschichte. Auf gegnerischer Seite wechseln die wichtigen Charaktere allerdings stark durch.

Optisch ist der gesamte Comic eher düster gehalten. Erzählt wird die Geschichte außerhalb der Dialoge stark aus der gedanklichen Sicht einiger Charaktere.

Fazit:

Mit „Moon Knight – Wächter der Nacht 1 – Eine neue Mission“ gelingt dem Avatar von Konshu ein gelungener Start in eine neue Comic-Serie. Noch interessanter als die eigentlich Storyline zeigen sich hier die gedanklichen Konflikte der Faust Konshus mit seinen Taten und seiner Vergangenheit.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird und freuen uns auf die nächste Ausgabe.

