Maneater Apex Edition kommt in die Läden

Der Entwickler und Publisher Tripwire Interactive und der Co-Publishing-Partner Deep Silver haben bekannt gegeben, dass die Maneater Apex Edition am 30. September 2022 physisch in die Läden kommt. Das als ShaRkPG beworbene Spiel kommt in der Maneater Apex Edition mit dem Basisspiel als auch mit dem Maneater: Truth Quest DLC.

In dem ungewöhnlichen Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle des Spitzenprädators der Meere. Als furchteinflößender Hai darf dann in der Open-World die raue Welt des Meeres erobert werden. Beginnend als kleiner Baby-Hai ist die oberste Aufgabe das blanke Überleben. Doch so ein kleiner Hai wird auch mal größer. Während man sich folglich langsam in der Nahrungskette nach oben frisst, lernt man auch verschiedene Feinde kennen. Neben den verschiedenen Meerestieren ist auch der Mensch ein nicht zu unterschätzender Feind, aber eben auch Futter.

Der in der Apex Edition enthaltene Truth Quest DLC bringt den Spieler auf eine brandneue Insel vor der Küste von Port Clovis. Es warten neue Entwicklungen, Herausforderungen, Wildtieren und noch vieles mehr. Als Spieler übernimmt man erneut die Kontrolle über den gefährlichen Jäger. Während man sich an der Spitze der Nahrungskette halten muss, gilt es außerdem eine riesige Verschwörung aufzudecken.

Das Spiel hat keine Jugendfreigabe. Das trifft auch auf das Video zu. Ihr müsst volljährig und entsprechend auf YouTube angemeldet sein.

Die Maneater Apex Edition kommt am 30. September 2022 für PlayStation4 und Xbox One in die Läden.

Quelle: Koch Media