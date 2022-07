Mamma Mia! Let´s Sing presents Abba angekündigt

Mamma Mia! Bei dem Ausspruch fällt einem als Gamer ja eigentlich zuerst ein allseits beliebter Klempner ein. Doch bei genauerer Überlegung wird schnell klar, dass da doch noch was Wichtiges mit diesem Ausruf verbunden ist: ABBA. Die Schwedischen Pop-Giganten der Plateauschuh- und Discoära geben sich demnächst auch auf den aktuellen Konsolen die Ehre und fordern zum mitsingen auf in Let´s Sing presents ABBA.

Ravenscourt und Voxler freuen sich mit Let’s Sing presents ABBA die neue Special Edition des gefeierten Karaoke-Spiel-Franchises anzukündigen. Allerdings bleiben uns die Entwickler das genaue Datum noch schuldig. Dennoch wird Let’s Sing presents ABBA später in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5 und die Xbox One-Familie, einschließlich der Xbox One X, erscheinen und auch auf der Xbox Series X/S spielbar sein.

ABBA haben den Sound der Popmusik geprägt wie keine andere Band! Die Songs der schwedischen Kultband sind heute so beliebt wie eh und je. Let’s Sing presents ABBA enthält 30 der größten Hits von Agneta, Anni-Frid, Björn und Benny sowie einen Hit aus ihrem letzten Album „Voyage“.

Außerdem wurde die Spieloberfläche – ebenso wie die Avatare – überarbeitet, um die Spieler in die Disco-Ära zurückzuversetzen. Also heißt es bald: Mikrofon schnappen und eintauchen in die ABBA-Welt mit Evergreens wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“, „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank You For The Music“, „The Winner Takes It All“, „Take A Chance On Me“ und vielen anderen.

„Let’s Sing presents ABBA ist eine aufregende Gelegenheit für ABBA-Fans jeden Alters! So können sie ihre größten Hits mitsingen und gemeinsam wunderbare Momente erleben„, sagt Mia Segolsson, General Manager bei Polar Music. „ABBA ist eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und hat viele andere Künstler beeinflusst. Wir freuen uns, mit ihnen für diese besondere Ausgabe von Let’s Sing zusammenzuarbeiten„, fügt Nicolas Delorme, Studioleiter bei Voxler, hinzu.

ABBA meets TikTok auf der gamescom

Let’s Sing presents ABBA bringt auch Karaoke-Spaß in das TikTok-Bühnenprogramm auf der gamescom; schaut den Machern zu, wie sie live in Köln – oder per Stream – die Klänge der Vergangenheit in die Gegenwart bringen.

Natürlich sind auch alle gamescom Besucher eingeladen ihr Gesangstalent zum Besten zu geben: Zum ersten Mal in der Geschichte von Let’s Sing! In Halle 9 geht der kultige Karaoke-Spaß so richtig ab.

