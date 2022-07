Lian Li LANCOOL III – Exzellent erschaffen

Lian Li bieten mit dem LANCOOL III ein fantastisches Gehäuse, das nochmal ein Stück besser gemacht wurde. Dazu wurden mehrere kleine und große Änderungen umgesetzt. Mit einem Magnet-Schließsystem sowie Platz für bis zu zehn Lüfter und zwölf Datenträgern bildet es eine hervorragende Basis für jeden Build.

Das Lian Li LANCOOL III im Detail:

Neben dem Platz für zehn Lüfter bietet das Gehäuse Platz für je einen 360er Radiator an der Vorderseite sowie an der Netzteilabdeckung und darüber hinaus im Deckel sogar Platz für einen 420er Radiator. Herausnehmbare Halterungen erleichtern den Einbau und im Deckel ist hier sogar Platz für einen G1/4″ großen Drain-/Fill-Port. Ab Werk verfügt das Gehäuse bereits über vier 140 mm große Lüfter, drei in der Front und einer an der Rückseite. Hier hat man die Wahl zwischen einer RGB- und einer non-RGB-Version.

Das Gehäuse verfügt natürlich nicht nur über viel Platz für Lüfter. Mainboards finden bis zum E-ATX-Formfaktor Platz, Grafikkarten bis zu einer Länge von 420 mm und CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 185 mm. Für Datenträger kann man das Gehäuse dank modularer Halterungen mit bis zu 12 Montageplätzen ausstatten. Dank aufklappbarer Abdeckungen ist ein einfacher Zugriff möglich. Die Seitenteile sind komfortabel als nach hinten zu öffnende Türen ausgelegt und werden von Magneten geschlossen gehalten.

1 of 18

Alle Features im Überblick:

Hochwertiger Midi-Tower aus Aluminium für Mainboards bis E-ATX

Front mit Mesh und optional digitaler RGB-LED-Beleuchtung

Seitentüren aus Tempered Glass mit Magnetverschluss

Großflächige Mesh-Flächen für einen ausgezeichneten Airflow

Inklusive vier 140-mm-Lüftern, bis zu zehn Lüfter möglich

Modular anpassbar bis zu 12 SSD und Festplatten Plätze

Platz für 1x 420er / 3x 360er Radiator

I/O: 2x USB 3.0, 1x 3,5 mm Klinke (Audio-In/Out), 2x RGB-Steuerung, Power- und Reset-Taste

Max GPU Länge: 420 mm

Max CPU-Kühler Höhe: 185 mm

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preise und Verfügbarkeit:

Das Lian Li LANCOOL III kostet in Schwarz 149,90 € mit normalen und 159,90 € mit RGB-Lüftern. Der Preis der weißen Version liegt bei 159,90 €, bzw. 169,90 €. Alle vier Versionen sind ab sofort lieferbar.