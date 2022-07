Nachdem der kleine, rosa Wunderheld erst kürzlich sein Abenteuer im Vergessenen Land absolvieren durfte, hatte ihn irgendwie gerade niemand mehr auf dem Plan. Doch nach wie vor ist Nintendo auch immer wieder für eine Überraschung gut und bringt uns Kirby´s Dream Buffet als Sommer-Überraschung.

Schnabuliert euch zum Sieg in einem köstlichen Rennen um Berge von Erdbeeren in Kirby’s Dream Buffet – erhältlich für #NintendoSwitch diesen Sommer! pic.twitter.com/D9id0MJYgy — Nintendo DE (@NintendoDE) July 12, 2022

Als Partyspiel konzipiert, wird es in Kirby´s Dream Buffet kalorienmäßig lecker. Bis zu vier Spieler treten hier gegeneinander an. Durch die zuckersüßen Parcours geht es per Wettessen um den Sieg. Während die Prämisse auf den Erdbeeren liegt, gibt es mit einer ergatterten Snackbox Spezialpower, die einem bei dem Rollspektakel Vorteile verschafft. So wird sich rollenderweise durch das Buffet gespachtelt, bis zu guter Letzt die Waage kracht.

Nach dem Spachteln, kommt die Waage.

Der Ankündigungstrailer zeigt die zuckersüße Wunderwelt, durch die sich die Kontrahenten schlemmen dürfen. Ein konkretes Datum bleibt uns Nintendo leider noch schuldig und der Sommer hat ja erst angefangen. Bleibt zu hoffen, dass wir Euch schon bald mit einem genauen Datum ein Update verpassen können.

Kirby´s Dream Buffet als Sommer-Überraschung demnächst exklusiv auf Nintendo Switch.

Den kalorienreichen und kunterbunt-zuckerschockigen Ankündigungstrailer wollen wir Euch natürlich auch nicht vorenthalten. Schaut selbst:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mehr News und Fakts rund um Kirby gibt es hier.

Quelle: Nintendo