Das beliebte MOBA Heroes of the Storm ist sicherlich nicht der „Big Player“ unter den Multiplayer Online Battle Arenas, hat aber eine durchaus engagierte Spielergemeinschaft. Auch wenn ein solches Game letztlich nur durch eben diese Gemeinschaft lebt, scheint dies für Blizzard wohl nicht ausreichend zu sein. Schade, da durch diese Nachricht nun auch diejenigen Spieler das Feld räumen, die bislang noch mit voller Leidenschaft dabei waren.

Bereits 2018 wurde das E-Sports Event „Heroes Global Championship“ eingestampft und Teile des Entwicklerteams auf andere Projekte angesetzt. Ab 2019 konnten im Spiel auch keine Lootboxen gegen echtes Geld erworben werden. Meistens ist dies der erste Hinweis auf ein (langsames) Ende eines Spiels. Trotzdem gab es in der Vergangenheit noch vereinzelte Events und auch so manches Inhaltsupdate. Doch auch damit ist jetzt Schluss, wie aus dem aktuellen Blog Post von Blizzard zu entnehmen ist.

Damit wird auch Heroes of the Storm immer weiter in den Hintergrund rücken, sobald sich auch die Spieler neuen Spielen zuwenden. Blizzard wird lediglich notwendige Updates und Bugfixes veröffentlichen, aber eben keine weiteren Inhaltsupdates für Heroes of the Storm.

