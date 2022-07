Hot Wheels Unleashed jetzt auch für Windows-PC

Oft kommen PC-Spieler schon weit vor den Konsoleros in den Genuss eines neuen Games und manchmal ist es eben genau anders herum. Während die kleinen Flitzer bereits seit dem 30. September 2021 auf den aktuellen Konsolen ihre Runden drehen (unseren Test zur Konsolenversion findet Ihr hier), dürfen sich PC-Spieler nun ebenfalls den Reihen der Rennfahrer der „heißen Reifen“ anschließen. Denn Hot Wheels Unleashed gibt es jetzt auch für Windows-PC.

Die Nachricht, dass die verrückten und adrenalingeladenen Rennen von Hot Wheels Unleashed endlich im Microsoft Store in der speziellen Windows Edition erhältlich sind, dürfte durchaus für Freude bei den PC-Gamern sorgen.

Bereits seit dem 14. Juli 2022 ist die Windows Edition des gefeierten Arcade-Rennspiels im Microsoft Store erhältlich. Die Beliebtheit des Spiels zeigt sich an den Verkaufszahlen. Seit dem Release am 30. September 2021 hat sich Hot Wheels Unleashed weltweit eine Million Mal sowohl physisch als auch digital verkauft. Damit ist Hot Wheels Unleashed der am schnellsten verkaufte Titel von Milestone überhaupt.

Hot Wheels Unleashed bietet den Spielern die Möglichkeit, die Autos so zu fahren, als ob sie mit den Spielzeugautos spielen würden. Das Gameplay umfasst adrenalingeladene Rennen und eine große Auswahl an Hot Wheels-Fahrzeugen mit verschiedenen Attributen und Seltenheitsgraden, welche die Spieler mit verschiedenen Skins anpassen können. Dazu kommen atemberaubende Strecken an alltäglichen Orten mit speziellen Streckenteilen und interaktiven Gegenständen. Das Spiel verfügt außerdem über einen revolutionären Track-Editor. Mit diesem können Spieler Strecken individuell gestalten und mit der Spiel-Community teilen.

