Die sensationelle Wonder Woman – Comic Review

Etwas getrennt von der aktuellen Hauptreihe um die Amazonen-Kriegerin begleiten wir sie nun in Die sensationelle Wonder Woman“ auf ihre Abenteuer.

Allgemeines:

„In diesem Band würdigen viele Künstlerinnen und Künstler die multimediale Ikone Wonder Woman in abwechslungsreichen abgeschlossenen Geschichten: Die Amazone ist in einem Albtraum gefangen, in dem sie eine brave Hausfrau ist, kämpft in einer außerirdischen Arena, trifft auf Batman-Schurke Mr. Freeze und erlebt noch weitere außergewöhnliche Abenteuer!

Auch für Neuleser:innen geeignet!“

Inhaltsangabe zu Die sensationelle Wonder Woman (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Wonder Woman Storys Sensational Wonder Woman 1-7 zentrale Charaktere Mr. Freeze, Wonder Woman Zeichner Bruno Redondo, Dani, Meghan Hetrick, Paul Pelletier Autor Colleen Doran, Corinna Bechko, Stephanie Phillips Seitenanzahl 156 Preis 18,00 € Veröffentlichung 03.05.2022



Der Band besteht aus acht einzelnen Storys. Diese gehen zwar optisch nahezu fließend ineinander über, nur kleine Überschriften machen die Übergänge sichtbar, doch inhaltlich stehen alle einzelnen Geschichten für sich. Die Cover der Originalausgaben finden sich am Ende des Comics.

Vergiss mein nicht Güte Image ist alles Die Museumsgala Ice Blue Ihr größter Fan Die Bienenkönigin Die Maske

Da die einzelnen Geschichten von unterschiedlichen Autoren und Zeichnern verfasst wurden, wechselt auch der gesamte Stil regelmäßig. Von modern bis klassisch ist hier alles dabei.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Vergiss mein nicht:

Wir erleben Wonder Woman hier in ungewohnter Rolle, als Hausfrau. Anstatt gegen mächtige Bösewichte zu kämpfen ist das Abendessen ihr Gegner und das Küchenmesser ihre Bewaffnung. Alles scheint ein idyllisches Leben in der Kleinstadt der 60er Jahre zu sein, doch Wonder Woman sieht zwischendurch Eindrücke aus einem anderen Leben. Aber was ist nun ihr wirkliches Leben?

Güte:

Wonder Woman erhält einen Notruf vom Planeten Warworld. Artemis, eine Amazone von Bana-Mighdall, ist dort gefangen und benötigt Hilfe. Das Schwestervolk der Amazonen von Themyscira hat sich einst von ihnen losgesagt, da es einen etwas skrupellosen und leichtsinnigeren Weg beschreiten wollte. Artemis muss auf Warworld in einer Arena als Gladiatorin kämpfen und hier landet nun auch Wonder Woman. Doch Warworld verlässt man nur tot oder als Champion…

Image ist alles:

Brauchen auch Superhelden jemanden, der sich um ihr Marketing kümmert? Während Wonder Woman erst einen Schwimmer von Haien rettet und danach bei einem einstürzenden Haus zur Hilfe eilt, wird sie von einer Marketing-Spezialistin verfolgt und belagert…

Die Museumsgala:

Wir befinden uns dieses Mal in Gotham City. Bruce Wayne hat Diana zu einer Gala im Museum eingeladen. Doch ein ungebetener Gast sprengt die Party, Mr. Freeze taucht auf…

Ice Blue:

Wonder Woman nimmt an einer Konferenz zum Klimaschutz teil. Eine Rednerin verspricht hier, ihr Unternehmen sei in der Lage dort für Regen zu sorgen, wo dieser benötigt wird und auch das Eis der Arktis wieder aufzubauen. Doch eine Demonstration läuft etwas aus dem Ruder… Wonder Woman hegt schließlich einen Verdacht, wer wirklich hinter dieser Fassade steckt.

Ihr größter Fan:

Wie mag es wohl sein, wenn man sich vor Jahrzehnten mit jemandem angefreundet hat, der nicht altert? Denn schließlich altert Wonder Woman als Amazone und Halbgöttin nicht so, wie wir Menschen. Würde man einer 98-jährigen Frau glauben, wenn sie erzählt Wonder Woman sei ihre Freundin? Darum dreht sich diese Geschichte…

Die Bienenkönigin:

Queen Bee hat Kontrolle über die Amazonen ergriffen und strebt die Weltherrschaft an, denn auf der Erde wurden die Frauen schon viel zu lange von den Männern unterdrückt. Doch dabei hat sie ihren Plan ohne Wonder Woman gemacht, denn ihr Lasso der Wahrheit schützt sie vor der Gedankenkontrolle. Kann sie die Amazonen aus der Kontrolle befreien und Queen Bee aufhalten?

Die Maske:

Diese Geschichte hat mehr von einem Kriminalfall, als von den sonstigen Abenteuern von Wonder Woman. Da sie auf einer Gala mit als eine der letzten mit der Ehefrau eines Milliardärs gesprochen hatte, bittet die Polizei sie um Hilfe, als eben diese Frau mit ihrem Sohn spurlos verschwindet. Kann Wonder Woman ihr Verschwinden aufklären?

Charaktere und Erzähler:

Zentral im Mittelpunkt steht natürlich immer Wonder Woman. Dabei wechseln je nach Story die Charaktere, die sie unterstützen, unter anderem Bruce Wayne. Ebenso muss sie gegen wechselnde Widersacher ankämpfen, wie beispielsweise Mr. Freeze.

Der Erzählstil setzt neben den Dialogen besonders auf die Darstellung der Gedanken von Wonder Woman, sowie einige räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

In Die sensationelle Wonder Woman können wir kurzweilige Geschichten rund um die Amazonen-Kriegerin erleben, die wir alle für sich genießen können. Große Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich, auch wenn man dann natürlich diverse Charaktere erkennen und besser einordnen kann. Für das Verständnis der einzelnen Geschichten benötigt man jedoch kein Hintergrundwissen. Ein wirklich sehr einsteigerfreundlicher Band.

