Arbeitet Sony an neuen Emulatoren für die PS5?

Eine neue Stellenausschreibung von Sony deutet daraufhin, dass der Konzern an neuen PlayStation-Emulatoren arbeitet. Diese sollen es ermöglichen, alte Klassiker auch auf der neuen Konsolengeneration herunterladen und spielen zu können.

Bisher keine Emulatoren für PS3 und Vita-Games

Zahlreiche PlayStation-Gamer dürften bei dieser Nachricht spitze Ohren bekommen. Immerhin sorgte der Start des neuen PlayStation Plus nicht überall für große Freude. Kritik herrschte vor allem an der doch recht dürftigen Classics-Sammlung der neuen Spielbibliothek. Bisher sind hier lediglich Titel der PlayStation, PlayStation 2 und PlayStation Portable-Generation zu finden. Nun scheint es aber so, als würde Sony eifrig daran arbeiten, bald auch PlayStation 3 oder PlayStation Vita-Titel verfügbar zu machen.

Auf LinkedIn sucht Sony nun immerhin aktiv nach einem Software-Development-Engineer für das Classics-Team. Laut der Stellenausschreibung fallen mehrere Aufgaben in das Jobprofil. So hilft der neue Engineer bei der Beseitigung von Bugs, der Einführung von neuen Features und bei der Entwicklung von neuen Emulatoren. Besonders der letzte Punkt könnte darauf hindeuten, dass wir uns also schon bald auf PlayStation 3 und Vita-Klassiker freuen dürfen.

Gewisse Klassiker bisher nur über die Cloud spielbar

Bisher sind diese nämlich nur eingeschränkt spielbar. Mit der Zusammenführung von PlayStation Plus und PlayStation Now ermöglichte Sony den Plus-Kunden zwar Zugang zu Spielen der PlayStation 3 und Vita-Generation. Allerdings kann man auf diese bisher nur über die Cloud zugreifen. Herunterladen lassen sie sich daher nicht. Dafür fehlen bisher die nötigen Emulatoren.

Das klingt erstmal nicht nach einem großen Problem. Allerdings bereitet dieser Umstand vor allem Spielern mit einer schwachen Internetverbindung Kopfschmerzen. Der Spielspaß kann dadurch sehr schnell verloren gehen. Sollte Sony die spezifischen Emulatoren nun aber tatsächlich entwickeln, lassen sich die Klassiker dann auch herunterladen und offline genießen.

Eine offizielle Bestätigung von Sony zur Entwicklung von neuen PlayStation-Emulatoren steht bisher noch aus. Es handelt es sich also lediglich um Gerüchte, die bis dahin mit einer gewissen Skepsis genossen werden sollten.