Wonder Woman 2 – Das Schicksal der Götter – Comic Review

Nach dem Relaunch der wichtigsten Comic-Reihen in Rahmen des Infinite Frontier sind wir nun bei Band 2 von Wonder Woman angekommen. Die Geschichte der vorherigen Ausgabe wird fortgeführt und dazu passend trägt der Comic den Untertitel Das Schicksal der Götter.

Allgemeines:

„Auf der Suche nach den olympischen Göttern reisen Wonder Woman und Geisterheld Deadman zum Friedhof der Götter, doch auch ins Feenland und auf eine Parallelerde voller Superheldinnen, wo sie auf Gefahren und Gegner treffen. Und dann ist da auch noch die finstere Göttin Janus in Gestalt der bösen Wonder Woman und mit einer Waffe, die für andere Unsterbliche tödlich ist…

Wonder Woman im Feenland und einer Welt der Superheldinnen“

Inhaltsangabe zu Wonder Woman 2 – Das Schicksal der Götter (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Wonder Woman Storyline Wonder Woman (2021) Storys Wonder Woman 775-779 zentrale Charaktere Wonder Woman Zeichner Andy MacDonald, Jill Thompson, Travis Moore Autor Becky Cloonan, Michael W. Conrad Seitenanzahl 132 Preis 16,00 € Veröffentlichung 26.04.2022

Der Band besteht aus fünf einzelnen Storys. Diese tragen den Titel Nachwelten 6-9, sowie Nachwelten Finale. Sehr auffällig ist der Stilwechsel der Darstellung, wenn Wonder Woman zwischen den Welten wandert.

Wie wir es aus diversen anderen Sammelausgaben kennen, werden auch hier die Teilgeschichten, die im Original einzelne Ausgaben bildeten, durch eine Cover-Grafik voneinander getrennt. Den Abschluss bilden dann noch einige Variant Cover.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Diana, die Prinzessin von Themyscira, besser bekannt als Wonder Woman fand sich zu Beginn der vorherigen Ausgabe in Walhalla wieder. Anscheinend war sie gestorben. Doch sie erkannte schnell, dass dort etwas merkwürdig verläuft und konnte die Asen mit den Wallküren wieder Frieden schließen lassen. Als sie danach schließlich den Olymp erreicht hatte, musste sie feststellen, dass die weibliche Seite von Janus alle Bewohner des Olymp ermordete…

Nachwelten – Teil 6:

Nachdem Wonder Woman am Ende der letzten Ausgabe den Olymp leer vorfand, begibt sie sich nun zum Friedhof der Götter, Deadman und Ratatöskr begleiten sie dabei. Dieser Ort ist übersät von Grabsteinen ehemaliger und vergessener Götter. Auf der Suche nach den Gräbern der Olympier treffen sie auf den Wächter der Grüfte. Dieser besitzt die Macht Dianas Freunde und Familie wieder ins Leben zurückzuschicken, doch dazu muss er erstmal überzeugt werden. Doch da er schon seit langer Zeit alleine ist hat er eine Schwachstelle, er lässt sich zu einem Rätselspiel breitschlagen. Wird Wonder Woman die Bewohner des Olymps retten?

Nachwelten – Teil 7:

Auf ihrer Jagd nach der bösen Janus verschlägt es Wonder Woman nun nach Álfheim, der magischen Welt der Feen. In dieser Welt ist alles durch Magie verwoben und so gibt es hier auch einige besondere Regeln. Die erste lautet, dass man dort nichts essen darf. Doch Ratatöskr findet einen Tisch der verführerisch mit Süßigkeiten gedeckt ist, welche Folgen wird das für ihn haben? Doch Wonder Woman treten die Feen nicht besonders friedlich gegenüber, denn Janus war schon hier und sie hat Dianas Gestalt angenommen. Was ist in Álfheim geschehen und werden sie von dort entkommen, um Janus weiterzuverfolgen?

Nachwelten – Teil 8:

Wonder Woman, Siegfried und Ratatöskr erreichen die Erde, doch sie stellen schnell fest, dass sie nicht auf Wonder Woman Erde gelandet sind, sie befinden sich auf Erde-11. Dort gibt es auch eine Gruppe von Helden, die Justice Guild. Schnell stellen sie fest, dass sie Janus dicht auf den Fersen sind. Denn sie sucht auf Erde-11 nach einer zeitweiligen Unterstützung und findet diese in Wonder Man…

Nachwelten – Teil 9:

Siegfried, Ratatöskr und Wonder Woman hat es wieder in eine neue Welt verschlagen, in die Phantom Zone. Doch die drei sind Janus immer dichter auf den Fersen, sodass die Jagd in diesem Kapitel noch durch weitere Realitäten, wie Gemworld oder die 5. Dimension und auch durch die ferne Vergangenheit führt…

Nachwelten – Finale

Nach einer Verfolgungsjagd durch das Multiversum kommt es nun zum Finale. Deadman hat das letzte Portal von Janus in das Dazwischen umgeleitet, einer Welt zwischen den Welten. Wird es Diana gelingen Janus zu bezwingen?

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt steht natürlich Diana, alias Wonder Woman. Eine ebenfalls wichtige Rolle nehmen aber auch Ratatöskr und Siegfried als ihre Begleiter ein, aber auch die Unterstützung von Deadman ist wichtig. Auf der gegnerischen Seite steht natürlich Janus im Mittelpunkt.

In diesem Comic ist auch tatsächlich eine Erzählerperspektive vorhanden, zu erkennen an den eckigen, gelben Textblasen. Der Erzähler gibt einige Informationen zum Ort und den Hintergründen und hilft so beim Einstieg in die Szenen. Ein Teil der Geschichte wird aber auch über die Gedanken der Charaktere erzählt, diese erkennt man an eckigen, roten Textblasen.

Fazit:

Wonder Woman Band 2 gelingt es, die im ersten Band begonnene Story spannend weiterzuerzählen und dabei mit Überraschungen aufzuwarten. Das Ende schließt die Geschichte um die Nachwelten ab, lässt allerdings offen, wie es in den folgenden Geschichten weiter gehen wird.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte von Wonder Woman weiterentwickeln wird.

