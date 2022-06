Warstride Challenges – Big Fun Update erscheint

Warstride Challenges, der adrenalingeladene Shooter von Entwickler Dream Powered Games und Publisher Focus Entertainment bekommt mit dem neuen Big Fun Update viele neue Inhalte – darunter ein neues Kapitel mit neuen Level und zwei neue Werkzeuge. Der Grappling Hook und den Raketenwerfer! Seit April 2022 ist das Spiel im Early Access auf Steam verfügbar und mixt klassische FPS Elemente mit Rennspielen wie kein anderes Spiel. Seht euch die neuen Inhalte im Update Trailer weiter unten an.

Über das Warstride Challenges – Big Fun Update:

Dieses Neue Update führt Kapitel 3 ein, auf welches die Community bereits gewartet hat. Das bedeutet 24 neue und offenere Level, sowie neue Bonuslevel. Ihr werdet dabei diverse Herausforderungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorfinden – normal und schwer – und die Bonus Level zum Freischalten.

Feuert eure Waffen in The Forge ab, einem höllischen neuen Gebiet. Verteilt das Blut der Dämonen in den weitläufigen Räumen und stellt euch noch beängstigenderen Gegnern und noch härteren Zielen! Seit schneller als jemals zuvor, wählt die richtigen Waffen und erreicht die Ziellinie bevor die Zeit ausläuft.

Neue Waffen und explosive Fähigkeiten:

Zusätzlich, zu den bisherigen Updates, welche schon neue Herausforderungen, neue Fähigkeiten, Inhalte für den Level Editor und diverse Verbesserungen brachten, beinhaltet der neuste Patch auch noch den Grappling Hook und den Raketenwerfer! Nutzt den Haken bei Plattformen, um eure Geschwindigkeit zu erhöhen und fühlt die Macht der neuen Waffe, wenn ihr auf eine Gruppe an Dämonen trefft und diese in alle Richtungen verstreut werden. Schließlich, dank der Implementierung eines Aim-Assist, könnt ihr eure Gegner jetzt in beeindruckenden 360-Grad Wirbelwind-Angriffen zerlegen und dabei stilvoll aussehen!

Warstride Challenges ist im Steam Early Access verfügbar. Tretet heute der Community bei und genießt das neuste Update, zerfetzt die Dämonenhorden und testet eure Fähigkeiten. Zur Feier des neuen Updates gibt es einen zeitlich limitierten 25 % Rabatt auf Steam!