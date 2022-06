Warhammer 40K: Darktide – Neuer Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

Warhammer 40K: Darktide wird langsam fertig, das kann man nun auch im neuen Gameplay-Trailer sehen. Das neue Spiel aus der düsteren Zukunft des 41. Jahrtausends von Fatshark soll am 13. September dieses Jahres gespielt werden können.

Was ist Warhammer 40K: Darktide?

Darktide wird wie Vermintide eins und zwei ein teambasiertes Actionspiel aus der First-Person-Perspektive. Ihr könnt euch zwischen vier Helden entscheiden und mit ihnen und drei Kollegen oder zufälligen Mitspielern in die Schlacht ziehen. Dabei geht es immer in eine Karte, die es zu durchqueren gilt und viele Feinde vorweisen kann. Dabei können euch auch manchmal ganze Horden an Gegnern oder große Scheusale begegnen. Alles in allem geht es darum, sich kräftig durch haufenweise Gegner zu metzeln und am Ende die Belohnung abzuholen. Bei Vermintide II kann man diese steigern durch das Finden von Büchern, die euch Nachteile einbringen und versteckt sind. Ob das bei Darktide auch so ist, wurde bis jetzt noch nicht erwähnt, dasselbe gilt für das Ausrüstungs- und Levelsystem sowie Unterklassen, welche man mit höherem Level bei Vermintide freischalten kann und mehr Diversität in das Spiel bringen.

Die Szenen im Video zeigen gewisse Ähnlichkeiten zu Vermintide 2, welche einem sofort eine positive Stimmung geben. Auch wird sofort sichtbar, wie wichtig die einzelnen Helden und ihre Fähigkeiten in einem Kampf sind. Der Ogryn kann sich gut durch große Gruppen einfacher Infanterie schneiden, braucht aber bei Elitekriegern etwas Beistand vom schweren Energiehammer, welcher den Feind sofort beseitigt. Warhammer 40K: Darktide setzt eindeutig auf das Multiplayer-Erfolgsrezept von den uns schon bekannten Spielen, auch mit einer guten Mischung aus Nah- und Fernkampf. Ich hoffe, dass das Spiel am Ende auch wie Vermintide (II) viel aus den Eindrücken der Umgebung macht und die richtige Stimmung verbreiten kann, das konnte man bisher noch nicht sehen, sollte aber endgültig beeindrucken.

