Die Turtles starten am 16. Juni 2022 durch

Während wir im März 2021 noch Hoffnung hatten, das von Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games angekündigte Spiel um die kultigen Trickfiguren noch im selben Jahr in Händen zu halten, passierte nun eine ganze Weil nichts mehr. Nach dem Ankündigungstrailer (den könnt Ihr Euch gerne nochmal in unserer News von damals anschauen) wurde es lange Zeit ruhig. Doch das ändert sich mit der gestrigen Ankündigung schlagartig, denn die Turtles starten am 16. Juni 2022 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und dem Game Pass.

Unter dem Titel Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder´s Revenge könnt Ihr das Spiel bereits vor Release im Nintendo eShop sowie im Microsoft Store mit satten 10 % Rabatt vorbestellen. Diesen Rabatt wird es in den nächsten Tagen auch im PlayStation Store und auf Steam geben. Also haltet dort einmal die Augen auf.

Zur Feier der baldigen Veröffentlichung gibt es auch einen brandneuen Trailer, der Casey Jones als spielbaren Charakter vorstellt.

Die Turtles kommen also mit der ganzen Truppe an um dem Erzfeind Shredder und seinen Schergen die Rache ordentlich zu versalzen. Damit auch Ihr nicht ganz alleine antreten müsst, wird TMNT: Shredder´s Revenge mit einem 6-Spieler-Multiplayer-Modus für ordentlich Action sorgen. Entweder mit Freundinnen und Freunden im heimischen Wohnzimmer oder via Online-Multiplayer für 2-6 Zocker.

„Der gemeinsame Kindheitstraum von Dotemu und Tribute Games, aus dem schließlich TMNT: Shredder’s Revenge hervorging, hat fast 30 Jahre auf dem Buckel – und in wenigen Tagen laden wir die Fans dazu ein, das TMNT-Beat-em-up-Vermächtnis in einem völlig neuen Spiel wieder aufleben zu lassen“, erklärt Cyrille Imbert, CEO von Dotemu.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder´s Revenge ist ab dem 16. Juni 2022 für PC, PlayStation 4, Xbox One, im Game Pass und für die Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung Dotemu