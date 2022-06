The Quarry – Offizieller Launch-Trailer zum Horror-Game

Morgen ist es soweit! Das Horror-Game The Quarry ist endlich erhältlich. Der offizielle Launch-Trailer zeigt uns nochmal, wie blutig und gruselig unser Sommercamp werden wird.

The Quarry: Horror im Sommercamp

The Quarry spielt in dem fiktiven Sommercamp „Hacketts Quarry“ und handelt von einer Gruppe von Camp-Betreuer, die das Ende des Sommers feiern möchten. Was wäre dafür der passendere Rahmen, als eine Party am See? Und zwar ganz ohne nervige Kinder, auf die man ein Auge werfen muss. Schnell wird die Feier am Lagerfeuer aber zu einem absoluten Albtraum! Denn grauenvolle Kreaturen nähern sich dem Camp und wollen unseren Camp-Betreuern an den Kragen. Wer von den spielbaren Charakteren die Nacht überleben wird, entscheidet dabei ganz ihr. Und zwar mit eurem Spielstil und wie ihr gewisse Entscheidungen trefft.

Im Laufe des Spiels übernehmen wir jeden der neun Camp-Betreuer. Allesamt werden sie vor zahlreichen Entscheidungen und Aufgaben gestellt, die das Ende der Geschichte nachhaltig beeinflussen können. Das Spiel folgt dabei dem berühmten Butterfly-Effekt. Das bedeutet, dass jede noch so kleine Unachtsamkeit den Tod eines Charakters zur Folge haben kann. Überlegt euch also immer gut, ob ihr jemanden ins Gesicht lügt oder mit welchem eurer Kollegen ihr flirtet.

Auf den Spuren von Until Dawn

Euch kommt das Spielprinzip bekannt vor? Da habt ihr natürlich Recht! Denn The Quarry stammt aus dem Hause Supermassive Games, das bereits für Until Dawn verantwortlich war. Der Aufbau des neuen Horrorteils orientiert sich dabei stark an seinem Vorgänger. Und auch das Gameplay folgt dabei dem altbewährten Prinzip. Auf eurem Weg durch Hacketts Quarry und den umliegenden Gebieten warten zahlreiche Quick Time Events und Entscheidungen auf euch, die in Sekundenbruchteilen gemeistert werden müssen. Seid ihr zu langsam, kann das einem Todesurteil gleichkommen.

Aber keine Sorge, ihr müsst den Horror nicht unbedingt alleine durchstehen. Supermassive Games liefert auch einen Mehrspielermodus dazu. Im Couch-Koop-Modus kann man The Quarry mit bis zu sieben Freunden auf einmal spielen. Dabei wird jedem Spieler ein oder mehrere Charaktere zugeteilt. Ihr müsst dann lediglich euren Controller weiterreichen, wenn jemand anderes an der Reihe ist. Während der Story ist dabei aber ganz euch überlassen, ob ihr gemeinsam zusammenarbeitet, um die Nacht zu überstehen. Denn vielleicht ist es ja ratsamer, einen eurer Freunde zu opfern, um so die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen.

Bis zum 8. Juli soll auch der Online-Mehrspielermodus verfügbar sein. Hier könnt ihr eure Freunde dazu einladen, euch beim Spielen zuzusehen. Aber natürlich können auch die Zuschauer aktiv am Spielgeschehen mitwirken. Vor einem wichtigen Ereignis dürfen sie nämlich darüber abstimmen, wie dieses zu Hand haben ist. Das Mehrheitsprinzip entscheidet dann über das Ergebnis.

Ob alleine oder mit Freunden, The Quarry wird euch auf jeden Fall das Fürchten lehren! Doch habt dabei immer im Hinterkopf, dass jede Entscheidung eure letzte sein könnte.

