Shockwave: Land of the Blind angekündigt

Das First-Person-Bombenentschärfungsgame Shockwave: Land of the Blind wurde gestern für 2023 angekündigt. PC-Spieler können mit einer Veröffentlichung Anfang des kommenden Jahres rechnen.

Shockwave: Land of the Blind

Das Spiel führt in das heutige Syrien und erzählt die Geschichte von Jerome Kowalsky, einem ehemaligen Soldaten, der jetzt als Bombenentschärfungsexperte für eine Friedenstruppe tätig ist. Jerome begleitet einen Abgesandten, der ins syrische Nachkriegs-Aleppo reist, um die Leben einer Gemeinschaft von Menschen zu retten. Diese führen in den Ruinen einer von Konflikten, Gesetzlosigkeit und Kriminalität verwüsteten Stadt eine zu jeder Zeit bedrohte Existenz. Als erfahrener Spezialist sieht sich Jerome mit der zerstörerischen Genialität eines entschlossenen Bombenbauers konfrontiert, der seinen Verstand, sein Wissen und seine Erfahrung in diesem ultimativen Duell mit gnadenloser Entschlossenheit einzusetzen weiß.

Shockwave: Land of the Blind legt einen starken Fokus auf Stealth und das Sammeln von Informationen. Die Missionen spielen sich dabei auf mehreren Pfaden und Ebenen ab. Der Spieler wird dabei aber nicht an der Hand gehalten. Hier gibt es keine Quest-Marker, keine Minikarte oder ein magisches Radar, um die Gefahren zu entdecken. Es kommt auf das eigene Wissen und die Entschlossenheit an. Zwar schützt der hochmodernen Bombenschutzanzug vor Splittern, Explosionsüberdruck, Aufprall, Hitze und Flammen , doch der Druck der rechtzeitigen Entschärfung bleibt.

In seinem Bemühen um Authentizität arbeitete der Entwickler Bnayat Games S.A. eng mit ehemaligen Mitgliedern und weltweit führenden IED-Experten von GROM zusammen, einer polnischen Spezialeinheit, die sich mit moderner Kriegsführung und taktischen Abwehrmaßnahmen bestens auskennt.

Die Missionen erfordern eine sorgfältige Planung. Hier ist das Wissen um die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände essentiell. Doch auch Volumen und Gewicht des Inventars sind begrenzt. Die Ausrüstung muss also mit Bedacht gewählt werden.

Bei der Entschärfung von Bomben sind starke Nerven und eine vorsichtige, unauffällige Herangehensweise gefragt. Somit ist der Druck groß, aber die Uhr tickt erbarmungslos weiter.

Shockwave: Land of the Blind angekündigt. Hier gibt es noch den offiziellen Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Pressemitteilung Bnayat Games

Mehr PC-News findet Ihr hier.